فريق الإمارات يعلن عن تشكيلته المشاركة في جولة إسبانيا

أبوظبي (الاتحاد)

كشف فريق الإمارات تشكيلته التي ستشارك في جولة إسبانيا، ثالث الجولات الكبرى وآخرها لهذ الموسم، والتي تنطلق من مدينة بورجوس الإسبانية الأحد المقبل وتنتهي بعد ثلاثة أسابيع في سانتياغو دي كومبوستيلا في 5 سبتمبر المقبل.

وتتضمن جولة إسبانيا 21 مرحلة تقام على عدد متنوع من المسارات، وتشمل سباقين ضد الزمن، و9 سباقات جبلية، فضلاً عن عدد من السباقات المناسبة للدراجين المتخصصين بسباقات السرعة. ويقود الإسباني ديفيد دي لا كروز فريق الإمارات، ومن المتوقع أن يقدم فيها أداء مميزاً بعد فوزه بالمركز السابع في نسخة 2020، فضلاً عن فوزه مؤخراً بالمركز الثالث في جولة بورجوس.

كما سيشارك رافال مايكا في الجولة التي سبق أن اعتلى فيها منصة التتويج، ويأمل أن يقدم أداء قوياً بمستوى الأداء الذي قدمه في الأسبوع الأخير من جولة فرنسا لهذا العام، والذي ساعد بوجاتشار في الفوز بلقب الجولة. كما يستعد سيباستيان مولانو للمشاركة في جولة إسبانيا بعد فوزه في مرحلتين من جولة بورجوس، وسيتولى مع زميله ترينتين مهمة خوض سباقات السرعة النهائية.

وتعليقاً على الجولة المقبلة، قال يوكسان ماتين فرنانديز، مدير فريق الإمارات: عملنا على اختيار تشكيلة متوازنة للمشاركة في جولة إسبانيا، حيث تضم عدداً من الدراجين المتخصصين بسباقات التسلق، فضلاً عن أربعة دراجين متخصصين بسباقات السرعة. وتتمثل استراتيجيتنا لهذه الجولة في تقديم أداء هجومي قوي طوال السباق وتحقيق أفضل النتائج في كل مرحلة، ونحن على ثقة من أن دراجي فريق الإمارات سيتمتعون بمستوى تنافسي عال سواء في سباقات التسلق أو في سباقات السرعة.

وسيتولى ديفيد دي لا كروز مهمة الفوز في التصنيف العام للجولة، وذلك بعد أدائه القوي الذي مكنه من احتلال المركز السابع في التصنيف العام للجولة في العام الماضي.

وبذلك يشارك فريق الإمارات بتشكيلة قوية سبق أن حقق دراجوها الفوز في مراحل جولة إسبانيا، ونأمل أن نتمكن هذا العام من تحقيق نتائج أفضل.

وسيشرف مدير الفريق يوكسان ماتين فرنانديز (إسبانيا) على تشكيلة الفريق خلال جولة إسبانيا، بينما سيتولى المديرون الرياضيون سيموني بيدرازيني (سويسرا) وجون ويكفيلد (جنوب أفريقيا) وأوريليو كورال (إسبانيا) ومانويل موري (إيطاليا) مساعدة التشكيلة خلال الأسابيع الثلاثة من الجولة. وتتضمن التشكيلة كلاً من الإسباني ديفيد دي لا كروز، والأميركي جو دومبروكسي، والجنوب أفريقي رايان غيبونز، والبولندي رافال مايكا، والكولومبي سيباستيان مولانو، والبرتغالي روي أوليفييرا، والسلوفيني يان بولانك، والإيطالي ماتيو ترينتين.