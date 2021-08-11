فودين يكشف مدة غيابه

لندن (رويترز)

قال فيل فودين لاعب وسط مانشستر سيتي، إنه يحتاج من ثلاثة إلى أربعة أسابيع أخرى للعودة للمباريات، ما يعني عدم لحاقه ببداية الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وغاب الدولي الإنجليزي البالغ «21 عاماً» عن الهزيمة في نهائي بطولة أوروبا الشهر الماضي أمام إيطاليا بركلات الترجيح، كما غاب عن تدريبات سيتي التي تسبق انطلاق الموسم الجديد.

وقال فودن لشبكة سكاي سبورتس «الإصابة في القدم لا تزال تؤلمني قليلاً، كان من المحزن أن أتعرض لهذه الإصابة قبل نهائي بطولة أوروبا، صادفني سوء حظ، لكني أعمل جاهداً لاستعادة لياقتي في صالة الألعاب الرياضية، وأتمنى العودة في أسرع وقت ممكن».

وأضاف «أحتاج من ثلاثة إلى أربعة أسابيع أخرى للتعافي، وأتمنى أن يمر الوقت سريعاً، وأن أعود للملعب في أقرب وقت».

ويستهل السيتي حامل اللقب الموسم الجديد في ضيافة توتنهام هوتسبير يوم الأحد، وسيغيب فودين أيضاً على الأرجح عن مواجهتي نوريتش سيتي وأرسنال.

وتخوض إنجلترا مباريات في تصفيات كأس العالم أمام المجر وأندورا وبولندا في بداية سبتمبر.

وستكون أول مباراة لمانشستر سيتي في الدوري بعد فترة التوقف الدولية أمام مضيفه ليستر سيتي في 11 سبتمبر.