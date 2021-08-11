«كورونا» يفتك بـ «ماينز»



برلين (د ب أ، أ ف ب)

ألغى نادي ماينز الألماني لكرة القدم اليوم «الأربعاء» تمارينه، بعدما فتك فيروس كورونا بـ 14 شخصاً بين لاعبين وأعضاء من طاقمه التدريبي، حيث تم وضعهم في الحجر الصحي، بعدما تم تأكيد «تفشي حاد» للفيروس، وذلك عشية انطلاق منافسات الموسم الجديد من «البوندسليجا».

وأصبحت الآن مباراة الفريق مع ضيفه لايبزج يوم الأحد القادم في افتتاح لقاءاته بالموسم الجديد للدوري الألماني «البوندسليجا» محل شك.

بعد الحالة الإيجابية التي تم الإعلان عنها سابقاً للمهاجم كريم أونيسيو، ثبتت إصابة لاعبين آخرين من فريق ماينز أول أمس الاثنين وأمس الثلاثاء، بالإضافة لأحد أعضاء الفريق التدريبي اليوم الأربعاء.

وأمرت وزارة الصحة المحلية بالعزل المنزلي الفوري لثمانية لاعبين آخرين ومدربين اثنين بالفريق، بالإضافة إلى المصابين الأربعة، وتم إلغاء تدريب الفريق الذي كان مقرراً عقده اليوم.