أفضل 5 صفقات في «سوق البوندسليجا»

برلين (د ب أ)

بعدما قرر الاستغناء عن هدافه تيمو فيرنر، لفريق تشيلسي الإنجليزي، في يوليو 2020، يحاول الآن لايبزج، وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» في الموسم الماضي، تعويض هذا الغياب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

في غضون ذلك، كان بايرن ميونيخ، حامل لقب «البوندسليجا» في المواسم التسعة الأخيرة، هادئاً في سوق الانتقالات المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا المستجد، وكانت معاملات بوروسيا دورتموند مختلطة كالمعتاد.

فيما يلي نظرة على أفضل خمس صفقات في الدوري الألماني.

أندريه سيلفا: انتقل من آينتراخت فرانكفورت إلى لايبزج «قيمة الصفقة المعلن عنها 27 مليون دولار»، وأحرز المهاجم البرتغالي 28 هدفاً لفرانكفورت في «البوندسليجا» الموسم الماضي، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف البايرن، الذي سجل 41 هدفاً، محققاً رقماً قياسياً جديداً، كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في البطولة خلال موسم واحد.

كان لايبزج يصرخ من أجل العثور على هداف ناجح في الموسم الماضي، بينما كافح النرويجي أليكسندر سورلوث لتعويض رحيل فيرنر.

إذا تمكن سيلفا «25 عاماً» من تكرار أداءه في الموسم الماضي، فسيأمل فريق المدرب جيسي مارسش في الاقتراب على الأقل من بايرن في صراع المنافسة على لقب «البوندسليجا».

وبينما عزز لايبزج هجومه، لكنه فقد خدمات مدافعه إبراهيما كوناتي، الذي انضم لليفربول الإنجليزي هذا الصيف.

دايوت أوباميكانو: انتقل من لايبزج إلى بايرن ميونيخ «قيمة الصفقة المعلن عنها 50 مليون دولار»، كان البايرن بحاجة إلى بديل لديفيد ألابا وجيروم بواتينج في الدفاع، واختار الذهاب للاعب الفرنسي «22 عاماً» بالنظر إلى خبرته السابقة في اللعب بالدوري الألماني.

ويتمتع أوباميكانو ببنية جسدية هائلة تخيف المهاجمين، لكنه بشكل عام ليس جيداً في التعامل مع الكرة مثل ألابا أو بواتينج.

ويعد أوباميكانو هو التعاقد الكبير الوحيد لبايرن في الصيف الحالي حتى الآن، بعدما تأثرت الموارد المالية للنادي البافاري بوباء فيروس كورونا المستجد، كما تسبب المبلغ الكبير الذي تكبدته خزينة النادي في التعاقد مع ليروي ساني الموسم الماضي في نتائج عكسية إلى حد ما.

نضم اللاعب الواعد عمر ريتشاردز لبايرن، قادماً من فريق ريدينج، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيون شيب»، لكن من المتوقع أن يكون مدافعاً احتياطياً في البداية، بينما عاد زفن أولرايش كحارس مرمى احتياطي.

دونيل مالين: انتقل من أيندهوفن الهولندي إلى بوروسيا دورتموند «قيمة الصفقة المعلن عنها 36 مليون دولار»، انضم الجناح الهولندي «22 عاماً» ليسد الفراغ الذي تركه نظيره الإنجليزي جادون سانشو، الذي عاد إلى إنجلترا مع فريق مانشستر يونايتد.

قدم مالين أداءً متبايناً مع منتخب هولندا بكأس الأمم الأوروبية «يورو

2020»، وكان إيقاعه مثار قلق للمدافعين، غير أن قراراته كانت تفتقر للصواب في بعض الأحيان، ولكن أفضل جزء من الأعمال التي قام بها دورتموند حتى الآن في النافذة هو التمسك بالمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، الذي سجل متوسط هدف واحد محير للعقل في كل مباراة تنافسية منذ انضمامه من سالزبورج النمساوي للفريق في يناير 2020.انضم الحارس السويسري جريجور كوبيل من شتوتجارت، ليتنافس على حجز مكان أساسي في الفريق مع مواطنيه روما بوركي ومارفين هيتز.

لوكاس نميتشا: انتقل من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى فولفسبورج «قيمة الصفقة غير معلن عنها»، وكان نميتشا «22 عاماً» له دور بارز في فوز منتخب ألمانيا ببطولة أوروبا

للشباب تحت 21 عاماً في يونيو الماضي، الذي كان بمثابة نقطة مضيئة نادرة لكرة القدم الألمانية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية بعد الظهور الباهت لـ «الماكينات» في «يورو 2020» وأولمبياد طوكيو.

سجل نميتشا أربعة أهداف في البطولة، ليتوج هدافاً للمنتخب الألماني، وانضم إلى وولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة موسم 2019 - 2020، وقدم أداءً لافتاً مع فريق أندرلخت البلجيكي، الذي انضم إليه معاراً في الموسم الماضي، قبل أن ينتقل لألمانيا بشكل دائم.

ويعتبر الهولندي فوتر فيجورست هو المهاجم الأساسي لفولفسبورج بلا منازع، لكن نميتشا هو مستقبل كرة القدم الألمانية إلى حد كبير، ويأمل في الحصول على فرصته كبداية في الدوري الألماني.

ويتعين علينا الانتظار لنتعرف على ما إذا كان بمقدور نميتشا حجز مكان أساسي في هجوم فولفسبورج برفقة فيجورست من عدمه في الموسم الجديد.

كيفن برينس بواتينج ، من مونزا الإيطالي إلى هيرتا برلين «صفقة انتقال حر» بعد 14 عاماً من مغادرته نادي مسقط رأسه، عاد بواتينج إلى العاصمة الألمانية، لقد أمضى عاماً في دوري الدرجة الثانية الإيطالي مع فريق مونزا، وهو الآن يبلغ من العمر 34 عاماً، لكن لاعب خط الوسط المهاجم ما يزال بإمكانه تقديم الشرارة التي غالباً ما كانت مفقودة في هيرتا الموسم الماضي حيث كانوا قريبين من الهبوط للدرجة الثانية.

تمتلك إدارة هيرتا أموالاً لينفقوها على عكس العديد من المتسابقين السابقين في الدوري الألماني، ويمكن للفريق أن يتواجد ضمن المراكز الستة الأوائل في ترتيب «البوندسليجا»، إذا استقر بواتينج بشكل جيد.

وانتقل بواتينج بين عديد الأندية الأوروبية، فيما كانت آخر محطة له في «البوندسليجا» مع فريق آينتراخت فرانكفورت في موسم 2017 - 2018، حيث أسهم في حصول الفريق على لقب كاس ألمانيا.

رغم أن العودة إلى برلين ربما تبرز أفضل ما لديه، هل يمكنه إقناع الأخ غير الشقيق جيروم بواتينج بالانضمام إليه في الملعب الأولمبي؟ المدافع البالغ من العمر 32 عاماً، والذي بدأ مسيرته في هيرتا أيضاً، لا يزال بلا ناد بعد رحيله بايرن ميونخ.



