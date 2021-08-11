ستاب تدرب منتخب السعودية للسيدات

الرياض (د ب أ)

أعلنت إدارة الكرة النسائية، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، التعاقد مع المدربة الألمانية مونيكا ستاب، لتصبح مدربة المنتخب الوطني الأول للسيدات.

كان اتحاد اللعبة السعودي قد استعان العام الماضي بمونيكا لقيادة أول برنامج تدريبي من نوعه للحصول على الرخصة النسائية «سي» التدريبية لعدد خمسة وعشرين مدربة.

مونيكا من مواليد 9 يناير 1959، لعبت في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي، مع أندية كوينز بارك رينجرز وساوثهامبتون الإنجليزيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن تعود لألمانيا وتشرف على نادي فرانكفورت النسائي، حيث وصلت لمنصب رئاسة نادي فرانكفورت النسائي من سنة 1999 إلى نهاية موسم 2003.

وألقت مونيكا العديد من المحاضرات الفنية بالاتحادين الدولي «الفيفا»، والأوروبي «اليويفا» لكرة القدم، بالإضافة للاتحاد الألماني للعبة، وعملت ممثلة لـ «الفيفا» في العديد من المهام الكروية، كما حازت جائزة سفيرة الكرة الألمانية.