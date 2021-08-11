روسي: «لومان 24 ساعة» ليس للمتعة

برلين (د ب أ)

قال الإيطالي فالنتينو روسي، الذي يعتزم التقاعد من سباقات الدراجات النارية «موتو جي بي»، بعد 26 موسماً في رياضة الدراجات النارية الاحترافية: إنه لن يتسابق من أجل المتعة فقط، عندما يتحول للمشاركة في سباق «لومان 24 ساعة» للسيارات الرياضية، وغيرها من الفعاليات المماثلة.

ويعتبر سباق لومان أقدم سباق للسيارات الرياضية في العالم، وهو من نوع «سباق قدرة التحمل»، ويعقد سنوياً منذ عام 1923 بالقرب من مدينة لومان الفرنسية، علماً بأنه أحد سباقات السيارات الأكثر شهرة.

وفاز روسي «42 عاماً» بتسعة ألقاب في بطولة العالم للدراجات النارية قبل أن يعلن الأسبوع الماضي التقاعد في نهاية الموسم، وكان قريباً للغاية من الانضمام لفريق فيراري، المنافس بسباقات سيارات «الفورمولا-1» عام 2007، قبل أن يعدل عن قراره في النهاية.

وصرح روسي لمجلة «أوتوسبورت»: لا أعرف مستواي، أعني أن هذا السباق ليس مثل الدراجات النارية، لكنك لا تتسابق أبداً من أجل المتعة - إذا كنت متسابقاً أو سائقاً حقيقياً، فأنت تتسابق لتكون قوياً وللفوز ومحاولة الحصول على نتيجة.

أضاف روسي: «لكن بصراحة في الوقت الحالي لا أعرف أي سيارات، لا أدرك أي سباقات، قلت إنني أريد أن أشارك في سباق لومان 24 ساعة، ولدي الكثير من سباقات السيارات حول العالم، لذا أعتقد أنه يمكنني الاستمتاع».

من المقرر أن يقام سباق لومان هذا العام في غضون أسبوع ونصف الأسبوع، لذا سيتعين على روسي الانتظار حتى عام 2022.

شارك روسي سابقاً في ثلاث بطولات عالمية للراليات في 2002 و2006 و2008، كما خاض أيضاً سباقات الخليج 12 ساعة، من بينها سباق هذا العام، الذي شهد وصوله إلى منصة التتويج.

أوضح روسي: «نعم، أحب دائماً التسابق بالسيارات، لأنني بدأت بسيارة «جو-كارت»، حيث كان والدي خائفاً من سباقات الدراجات النارية لأنه تعرض لإصابات كثيرة، وكان يعتقد أن السيارات أكثر أماناً نسبياً».

أشار السائق الإيطالي «لذلك بدأت بسيارة جو - كارت، وبعد عامين أو ثلاثة أعوام، قمت بتجربة دراجة صغيرة، ولحسن الحظ تسابقت بعدها بالدراجات النارية لأنني لا أعرف ما إذا كان بإمكاني تحقيق نفس النتائج، ربما لا، لذلك كان اختياراً جيداً، لكن على أي حال بقيت سباقات السيارات في قلبي».