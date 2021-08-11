«الإمارات للتحكيم» يؤيد قرار اتحاد الكرة في قضية أحمد علي

دبي (وام)

قضى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بتأييد قرار هيئة التحكيم باتحاد كرة القدم في المنازعة الرياضية رقم 194 لسنة 2021 والمقامة أمام الغرفة الاستئنافية بالمركز من اللاعب أحمد علي، ضد شركة كرة القدم بنادي الوحدة، بمنح اللاعب تعويضاً قدره 1,249,998 درهم «المساوي لراتب 6 أشهر» من عقده.

وتعود وقائع المنازعة عندما أقام اللاعب دعواه ابتداءً أمام غرفة فض المنازعات باتحاد كرة القدم بتاريخ 12 أغسطس 2020م، مطالباً بمستحقاته المالية، حيث استند إلى أنه قد التحق بصفوف نادي الوحدة بموجب العقد المؤرخ 23 ديسمبر 2018 لمدة ثلاث سنوات تبدأ من ديسمبر 2018، وأن إدارة النادي قامت منفردة بإنهاء عقده بسبب جائحة كورونا قبل نهاية مدة التعاقد.