أوروجواي ترحب بـ «ملاكم اللاجئين»

بوينس آيرس (د ب أ)

رحبت أوروجواي بالملاكم الفنزويلي المولد إلدريك سيلا رودريجيز، الذي شارك مؤخراً في دورة ألعاب طوكيو الأولمبية ضمن الفريق الأولمبي للاجئين التابع للجنة الأولمبية الدولية.

وكتب رودريجيز على حسابه الخاص بتطبيق «إنستجرام» في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء: «اليوم أشعر بأن الحظ يحالفني في أن أبدأ من جديد في هذا البلد الذي فتح لي أبوابه دون تردد وأعطاني مفاتيح بيتي الجديد، هنا ينتهي فصل من حياتي ويبدأ فصل جديد، شكراً لك أوروجواي».

وتم استبعاد رودريجيز، الذي خسر مباراته في الدور الأول بأولمبياد طوكيو، من المنتخب الفنزويلي بسبب نقص الموارد، ليصبح لاحقاً أول عضو من أميركا اللاتينية في الفريق الأولمبي للاجئين التابع للجنة الأولمبية الدولية.

بعد مغادرة طوكيو، واجه رودريجيز «24 عاماً» مشاكل في العودة إلى ترينيداد وتوباجو، التي مكث بها بعد فراره من الأزمة السياسية التي تعيشها بلاده.

وأكدت أوروجواي قبولها أحد المواطنين من فنزويلا دون الكشف عن هوية سيلا، وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأوروجوايانية أنه «بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، استقبلت بلادنا مواطناً فنزويلياً».