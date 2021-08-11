القيمة السوقية لـ «دوري أدنوك للمحترفين» ترتفع إلى 198 مليون يورو

معتز الشامي (دبي)

ارتفعت القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين، قبل أيام قليلة من انطلاقة نسخته الجديدة يوم 19 أغسطس الجاري، وذلك بالتزامن مع إتمام اتفاقية الشراكة والتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك».

ووفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في القيمة السوقية للاعبين وأسعارهم والدوريات والأندية في مختلف القارات، قفز «دورينا» إلى 198.23 مليون يورو«852.80 مليون درهم»، بزيادة 55 مليون يورو «264 مليون درهم»، عن الموسم الماضي والذي كان 143.1 مليون يورو«615 مليون درهم».

وحل «دورينا» في الترتيب الثالث على مستوى آسيا، من حيث ارتفاع القيمة السوقية، بعد الدوري السعودي الذي وصل هذا الموسم إلى 368.25 مليون يورو بحسب موقع «ترانسفير ماركت»، فيما حل الدوري الياباني في الترتيب الثاني بـ 322.9 مليون يورو، وترتفع أسعار انتقالات اللاعبين في الدوريين السعودي والياباني خلال الأعوام الثلاث الماضية.

وتمكن «دورينا» من التفوق على دوريات محترفة قوية، منها الدوريات في كوريا الجنوبية، الصين، أستراليا، قطر، أوزبكستان، بفعل ارتفاع القيمة السوقية لعقود الرعاية، بالإضافة إلى أسعار اللاعبين، وفق الموقع العالمي المتخصص.

على الجانب الآخر ووفق نفس الموقع العالمي، حل اللاعب بيرنارد دوارتي المنتقل من إيفرتون الإنجليزي إلى الشارقة في «الميركاتو الصيفي» الحالي، في صدارة أغلى الصفقات في «دورينا» هذا الموسم حتى الآن، بعدما بلغت قيمة صفقته 12 مليون درهم بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

من جانبه، أشاد داشو أوجين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، رئيس لجنة التسويق، بتطور الدوري الإماراتي، خاصة من حيث الجوانب المالية والإدارية والاحترافية بشكل عام، والتي تجعله دوماً واحداً من «التوب 4» في الكرة الآسيوية، مشيراً إلى أن الاحتراف الإماراتي متطور للغاية، وسبق لرابطة المحترفين الإماراتية الفوز بجائزة الأفضل في آسيا قبل 3 أعوام، بجانب تطور نظام التراخيص الآسيوي، وقال: «هناك نجاحات تسويقية كبيرة تتحقق في الكرة الآسيوية عموماً، الدوري الإماراتي من بين الدوريات التي لديها قوة اقتصادية كبيرة، وارتفاع القيمة السوقية والتسويقية للدوري وأنديته ولاعبيه، أمر يفيد في انطلاق الاحتراف لمناطق أرحب وأكثر تطوراً في المستقبل».

وأضاف: «الكرة الإماراتية تتطور إدارياً وتنظيمياً وفنياً، والجميع يدرك ذلك، بدليل نجاحات المنتخب ووصوله إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات ومنافسته بقوة على بلوغ «المونديال»، كما أن المنتخب الإماراتي ضيف في المربع الذهبي لكأس آسيا في آخر نسختين، وهي كلها إيجابيات تعكس أن الاحتراف بشكل عام يتطور، والأندية تتطور وتنطلق إلى الأفضل».

ولفت أوجين إلى أن تطور رابطة المحترفين في النواحي المالية والتسويقية أمر إيجابي، لاسيما في ظل وجود دوريات أخرى في آسيا وخارجها تعاني بسبب تأثير جائحة كورونا، كما أن توقيع اتفاقيات رعاية وشراكة جديدة شيء جيد للغاية لأي دوري، وما يفسر سبب تطور القيمة السوقية وأسعار اللاعبين للدوري الإماراتي.