2.8 مليون دولار جوائز مونديال السباحة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم بطولة العالم للسباحة 2021 للمسافات القصيرة (25 متراً) التي تستضيفها أبوظبي أضخم جوائز على الإطلاق في حدث خاص بالاتحاد الدولي للسباحة FINA، وتقام المنافسات في الاتحاد أرينا بأبوظبي من 16 إلى 21 ديسمبر، حيث يتنافس أفضل سباحي المسافات القصيرة في العالم وجهاً لوجه على مدار ستة أيام.

وأعلن حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، أن البطولة تقدم جوائز يصل مجموعها إلى 2.8 مليون دولار، ما يجعلها أعلى جوائز على الإطلاق تقدمها أي مسابقة من مسابقات الاتحاد الدولي، وتشهد البطولة رفع الجوائز المالية للإنجازات الفردية بنسبة 50 بالمائة، في حين أن أي سباح يسجل رقماً قياسياً عالمياً فردياً جديداً سيحصل على 50 ألف دولار.

وقال المسلم: «قبل شهرين تماماً، عندما توليت منصبي، وعدت عائلة الرياضيين بأن أعطي الأولوية لهم، وأن أزيد قيمة الجوائز، وأن أضمن عدم وجود أي تمييز في رياضتنا. ولا شك أن هذا الإعلان يفي الالتزام».

تقام النسخة الخامسة عشرة من بطولة العالم للسباحة 2021 للمسافات القصيرة (25 متراً)، والتي تتضمن 44 حدثاً منفصلاً، لأول مرة في أبوظبي. وتضم المسابقة التي كان من المفترض أن تقام في 2020، تحديات للرجال والسيدات في مختلف الأنواع الأربعة: وهي السباحة الحرة والصدر والظهر والفراشة، إلى جانب السباق الفردي المتنوع والتتابع.

ويمثل يوسف المطروشي وليلى الخطيب الإمارات في المنافسات، وحمل المطروشي، 18 سنة، علم الإمارات في افتتاح أولمبياد طوكيو، حيث تنافس في سباق 100 متر سباحة حرة للرجال، بينما مثلت الخطيب البالغة من العمر 15 سنة الإمارات في البطولة العربية 2019، وقدمت أداءً مذهلاً، وتوجت بالفوز بثلاث ميداليات ذهبية وواحدة فضية.

