«البوندسليجا» يشترط «الجماهير المطعمة»!

برلين (د ب أ)

أعلن ناديا هيرتا ويونيون برلين، أنهما سيسمحان للجماهير بدخول ملاعبهما هذا الموسم ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا»، إذا كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبية، بالإضافة لأولئك الذين تم تطعيمهم بشكل كامل أو تعافوا من الفيروس.

يبدأ موسم «البوندسليجا» الجديد بعد غد الجمعة مع عودة المشجعين، وذكر نادي كولون بالفعل إنه اعتباراً من نهاية الشهر الجاري، لن تكون الاختبارات كافية للدخول إلى ملعبه.

سيطبق بوروسيا دورتموند أيضاً الحظر نفسه إذا ارتفع معدل الإصابة الأسبوعي لفيروس كورونا في المنطقة عن 35 حالة لكل مائة ألف شخص.

لكن هيرتا لا يريد استبعاد الاختبار كوسيلة للوصول إلى الملعب الأولمبي، وقال متحدث باسم النادي: «نخطط في الوقت الحالي بنظام يتعرف على الخيارات الثلاثة».

وذكر يونيون الأمر ذاته، وفقاً لمتحدث باسم النادي، مضيفاً أن الوضع لن يتغير إلا إذا كان ضرورياً «طبياً وسياسياً».

ويستضيف يونيون برلين فريق بايرليفركوزن يوم السبت القادم في مباراته الافتتاحية بالموسم الجديد للدوري الألماني، مع السماح بخفض الطاقة الاستيعابية للنصف ليصبح عدد الجماهير المسموح بحضورها 11006 متفرجين.

من جانبه، يخوض هيرتا مباراته الأولى في المسابقة ضد فولفسبورج في 21 أغسطس الحالي، ويمكنه استقبال 25 ألف متفرج.

أما فرايبورج، الذي ينافس أيضاً بالدوري الألماني، فذكر هذا الأسبوع أنه سيقدم تذاكر مجانية لأول 1100 شخص تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، في مركز المعارض التجارية بالمدينة من بعد غد الجمعة إلى الأحد المقبل.

كانت حملة التطعيم في ألمانيا تتقدم بشكل جيد بعد بداية بطيئة، لكن الحكومة قلقة الآن من أن أولئك الذين يختارون عدم التطعيم يمكن أن يساعدوا في تأجيج عودة ظهور الفيروس، مع زيادة الحالات بالفعل مرة أخرى.