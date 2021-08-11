توخل قلبه مع أبراهام



لندن (د ب أ)

ربما يشارك تامي أبراهام مع فريقه تشيلسي الإنجليزي، في مباراة كأس السوبر الأوروبي اليوم «الأربعاء»، لكن الألماني توماس توخل، مدرب الفريق، كشف كيف يتم تقييم مستقبل المهاجم باستمرار وسط روابط تشير لرحيله لفريق آخر.

بعد تسجيله 15 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي، عندما كان المدرب فرانك لامبارد مسؤولاً عن الفريق، رأى أبراهام أن حظوظه تتضاءل تحت قيادة توخيل الموسم الماضي.

شارك أبراهام «23 عاماً» أساسياً في ثلاث مباريات فقط في الدوري بعد تعيين توخل في أواخر يناير، بينما لم يشارك على الإطلاق في الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي توج تشيلسي بلقبها في الموسم الماضي، بعد فوزه على مواطنه مانشستر سيتي في النهائي.

وتسبب ابتعاد أبراهام عن حسابات توخيل في تكهنات برحيله عن ملعب «ستامفورد بريدج» قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ذكر تقرير أن روما الإيطالي بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، يبدو مهتماً بالتعاقد معه، كما ارتبط اللاعب أيضاً بالانتقال لأرسنال الإنجليزي، وبينما قد يظهر اللاعب الشاب مع تشيلسي ضد فياريال الإسباني

اليوم، لكن وضعه ربما يكون عرضة للتغيير.

وقال توخل للصحفيين قبل المباراة ضد حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي في بلفاست بأيرلندا الشمالية: «تامي الآن في التشكيلة، لقد قدم بعض المباريات التحضيرية الجيدة».

أوضح توخل: «من الواضح أنه لم يكن سعيداً بالنصف الثاني من الموسم الماضي، ربما كان لديه أسباب لعدم سعادته وربما كان خطأي، عدم الدفع به، وعدم الوثوق به يسير على نفس المستوى الذي قد أفعله مع لاعبين آخرين».

أضاف مدرب تشيلسي: «يمكنني أن أفهم تماماً أنه يريد مزيداً من الدقائق، لذا فإن القرار سيكون كيف نخطط، ما هي خططه، هل يقاتل للعودة إلى الفريق من حيث أنهى الموسم الماضي أم أنه يريد تغيير النادي ليكون لديه فرصة أفضل، لأن يكون لاعباً منتظماً في القائمة الأساسية، وهو ما يمكنني فهمه تماماً».

وتابع: «هذا وضع طبيعي تماماً في التحضير حتى إغلاق فترة الانتقالات، إنه أحد هؤلاء اللاعبين الذين نقوم باستمرار بتقييم أوضاعهم والتكيف معهم».

بينما رحل المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو إلى ميلان الإيطالي، قد تظل فرص أبراهام نادرة إذا أعاد تشيلسي، كما هو متوقع، النجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى النادي.

من المقرر أن ينضم الدولي البلجيكي للفريق اللندني من إنتر الإيطالي، مما يضيف مزيداً من العمق لهجوم الفريق، الذي يضم أيضاً الألماني تيمو فيرنر.

كما استخدم توخل اللاعب الألماني كاي هافرتز في دور هجومي مركزي الموسم الماضي في بعض الأوقات، مع عدم وجود أبراهام على مقاعد البدلاء حتى خلال الفوز في نهائي دوري الأبطال، الذي جرى ببورتو البرتغالية.