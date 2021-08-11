ماتيوس يحذر البايرن من «الخطر الداهم»!

برلين (د ب أ)

يعتقد نجم كرة القدم الألماني السابق لوتار ماتيوس أن فريق لايبزج سيشكل مرة أخرى أكبر تهديد لبايرن ميونيخ في صراع المنافسة على لقب الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» في الموسم الجديد، مشيراً إلى أنه يضم في صفوفه لاعبين أفضل من الفريق البافاري، حامل لقب المسابقة في المواسم التسعة الأخيرة.

يستهل بايرن مشواره في الموسم الجديد للبطولة الجمعة، بمواجهة مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، تحت قيادة مدربه الجديد يوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق للايبزج.

وقال ماتيوس «60 عاماً» لـ «شبورت بيلد» الألمانية: «بايرن يمتلك أفضل تشكيلة أساسية، لكن لايبزج لديه أفضل فريق».

أضاف ماتيوس «سيكون لايبزج قادراً على الاستجابة بشكل أفضل في مراحل الأزمة - في حالات الإصابات، والإيقافات، وعبء جدول المباريات المزدحم - في رأيي، هذا لا يعني أن الفريق الأفضل يصبح بطلاً، لكن يتعين على البايرن أن يأمل في تجنب تعقيدات معينة».

وخسر جيسي مارسش، مدرب لايبزج الجديد المدافعين إبراهيما كوناتي ودايو أوبيكانو، اللذين انضما لليفربول الإنجليزي وبايرن على الترتيب لكنه عزز صفوفه بضم أندريه سيلفا، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويسعى البايرن للفوز بلقبه العاشر على التوالي في بوندسليجا، لكن المدرب الجديد ناجيلسمان سيعتمد بشدة على لياقة المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي «33 عاماً، الذي أحرز 41 هدفاً الموسم الماضي.

شدد ماتيوس أنه يرى أيضاً «بالتأكيد أن بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن وفولفسبورج وجلادباخ «في وضع أفضل» من بايرن ميونخ.

وفي نهاية حديثه، أوضح ماتيوس «أتوقع أن تكون هناك معركة ثلاثية حادة في القمة، إذا اضطررت إلى الالتزام، سأقول أن لايبزج سيكون أكثر خطورة على البايرن من دورتموند».