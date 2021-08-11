رومينيجه يتحدث عن «اللعب النظيف»!

برلين (د ب أ)

تحدث كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، عن ضرورة تطبيق ضوابط مالية أكثر صرامة في كرة القدم الأوروبية.

أصبح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم تحت المجهر مرة أخرى، بعدما ضم إلى صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليصبح خامس صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع جيانلويجي دوناروما وسيرجيو راموس وجيورجينيو فينالدوم وأشرف حكيمي، لكن الفريق الفرنسي أشار إلى أن معظم تلك التعاقدات كانت انتقالات مجانية.

وصرح رومينيجيه العضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، بصفته ممثلًا لرابطة الأندية الأوروبية، لموقع «شبورت بيلد» الألماني: «اللعب المالي النظيف موجود بالفعل، يحتاج فقط إلى تعديله واستخدامه بشكل أكثر صرامة».

وأضاف رومينيجه أن القواعد الأكثر صرامة هي «ضرورة مطلقة»، قائلاً: «ألكسندر تشيفرين رئيس «اليويفا» يرى الأمر بالمثل».

ينص نظام اللعب المالي النظيف في «اليويفا» على أنه من حيث المبدأ، لا ينبغي للأندية أن تنفق أكثر مما تكسب، لكن القواعد الخاصة بعائدات الرعاية عكست المياه.

شدد رومينيجه: «هذه اللوائح التي أتحدث عنها من المفترض أن تعمل على استقرار المنافسة، وليس تقييدها، ونادراً ما يتم النظر إلى هذه القضية من هذا الجانب».

يذكر أن رومينيجيه استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لبايرن ميونيخ في وقت سابق من هذا العام، وكثيراً ما قال إن ناديه لا يمكنه منافسة باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات.