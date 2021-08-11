«المباشرة» ترسم ملامح إعداد أندية «دوري أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

تصدرت المواجهات الودية المباشرة بين أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، واجهة برامج الإعداد للموسم الجديد، في ظل إقامة غالبية الأندية معسكراتها الإعدادية داخل الدولة، باستثناء أربعة أندية ممثلة في العين، النصر، الوحدة، وعجمان.

واحتضنت إسبانيا المعسكرات الإعدادية لأندية العين، النصر، والوحدة على التوالي، فيما أقام «البرتقالي» معسكره الإعدادي الخارجي في صربيا، قبل العودة إلى الإمارات يوم السبت الماضي، استعداداً لانطلاقة منافسات الموسم الجديد.

وفرضت معسكرات الإعداد الداخلية لنحو 70% من أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، تصدر المواجهات الودية المباشرة، لواجهة برامج الإعداد في الوقت الذي تستعد فيه الأندية العائدة من معسكرات الإعداد الأوروبية، من أجل وضع اللمسات الأخيرة لانطلاقة الموسم، بمواجهات ودية مباشرة، أبرزها مباراة النصر والعين يوم الجمعة المقبل، على استاد آل مكتوم، والجزيرة مع الإمارات، وعجمان أمام الشارقة غداً.

وتجاوزت الوديات المباشرة لأندية «دوري أدنوك للمحترفين» حاجز الـ 12 مباراة خلال فترة الإعداد، حيث بدا من اللافت غياب نتيجة «التعادل السلبي» في كل الوديات المباشرة، وتباينت إعداد المباريات الودية ما بين فرق الدوري، حيث خاض الشارقة 4 تجارب «حتى الآن» أبرزها أمام الجزيرة 3-1، الوصل 2-1، خورفكان 1-0، وبني ياس 0-1.

بدوره، برز شباب الأهلي بخوضه ثلاث مباريات ودية أمام الظفرة 0-2، اتحاد كلباء 1-0، خورفكان 1-0، فيما لعب بني ياس عدداً مماثلاً من الوديات المباشرة أمام الجزيرة 2-2، الشارقة 1-0، واتحاد كلباء 1-0، وخاض العروبة العدد الأقل من الوديات بخسارته أمام الإمارات 1-4.

أبرز الوديات المباشرة

الشارقة - الوصل 2-1

الشارقة - الجزيرة 3-1

الشارقة - خورفكان 1-0

الجزيرة - بني ياس 2-2

بني ياس - الشارقة 1-0

بني ياس - اتحاد كلباء 1-0

الوحدة - الظفرة 2-0

الوصل - الظفرة 0-1

شباب الأهلي - الظفرة 0-2

شباب الأهلي - اتحاد كلباء 1-0

شباب الأهلي - خورفكان 1-0

خورفكان - العروبة 1-0

خورفكان - الإمارات 4-1

الجزيرة - الإمارات «12 أغسطس»

الشارقة - عجمان «12 أغسطس»

النصر - العين «13 أغسطس»