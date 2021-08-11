أندريسكو.. رسالة إلى «الرفاق»



برلين (د ب أ)

استهلت الكندية بيانكا أندريسكو، حملة الدفاع عن لقب بطولة مونتريال المفتوحة للتنس، الذي تُوجت به قبل عامين، وذلك عقب فوزها الصعب على البريطانية هاريت دارت 6-1 و3-6 و6-3.

واحتاجت أندريسكو إلى ما يزيد قليلاً على ساعتين لاجتياز عقبة دارت، في أول ظهور لها منذ خسارتها أمام الفرنسية أليز كورنييه في مباراتها الافتتاحية لبطولة إنجلترا المفتوحة «ويمبلدون»، ثالث بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى هذا الموسم.

كان الوداع المبكر لأندريسكو في ويمبلدون الأحدث ضمن سلسلة نتائج مخيبة للاعبة الكندية، التي خرجت أيضاً من الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس»، ضمن البطولات الأربع الكبرى، لكن المصنفة الثامنة عالمياً عادت إلى المسار الصحيح في مونتريال.

وقالت أندريسكو في المقابلة التي أجرتها في الملعب: «اللعب داخل الوطن رائع للغاية، أنتم يا رفاق «المشجعون» تظهرون لي الكثير من الحب، خاصة الليلة، لم أحصل على هذا النوع من الدعم من قبل، لذلك أنا ممتنة للغاية».

بينما كانت أندريسكو قادرة على اجتياز المباراة الافتتاحية الصعبة، لم يحالف الحظ ثلاث لاعبات مصنفات أخريات في العبور للدور المقبل.

وتغلبت التشيكية كاترينا سينياكوفا على الإسبانية جاربيني موجوروزا، المصنفة الخامسة للبطولة، بنتيجة 6-2 وصفر-6 و6-3، بينما أطاحت الإيطالية كاميلا جيورجي، بالبلجيكية إليسي ميرتنز، المصنفة التاسعة للمسابقة، بنتيجة 6-3 و7-5، في حين تغلبت الروسية لودميلا سامسونوفا على الكازاخية إيلينا ريباكينا، المصنفة الثانية عشرة للبطولة، بنتيجة

6- 4 و5 -7 و6 -4.

في المقابل، تأهلت التشيكية بترا كفيتوفا، المصنفة السابعة للبطولة، التي توجت باللقب عام 2012، والروسية أناستازيا بافليوتشينكوفا، المصنفة العاشرة للدور التالي في المسابقة.

وفازت اللاعبة التشيكية على الفرنسية فيونا فيرو بنتيجة 6-4 و6 - 4، في حين انتصرت الروسية على منافستها الفرنسية كارولينا جارسيا بالنتيجة ذاتها أيضاً.

وتسبب هطول الأمطار في تأجيل لقاء فيكتوريا أزارينكا من بيلاروس مع الرومانية سوزانا سيرستيا، التي بلغت نهائي المسابقة عام 2013، قبل أن تتغلب عليها في النهاية بنتيجة 6- 2 و6-2.

وفي مباريات أخرى، اجتازت الأميركية الصاعدة كوكو جوف، المصنفة الخامسة عشرة، عقبة اللاتفية أنستازيا سيفاتسوفا بنتيجة 6 -1 و6 - 4، بينما فازت مواطنتها دانييلا كولينز على السويسرية جيل بيلين تيخمان بنتيجة 4 -6 و6 -1 و6 - 3، لتواصل نتائجها الجيدة بعد فوزها ببطولة سان جوسيه الأسبوع الماضي، عقب تحقيقها الانتصار الحادي عشر على التوالي.

واحتاجت الأميركيتان سلون ستفينز وجيسيكو بيجولا إلى خوض ثلاث مجموعات لبلوغ الدور المقبل، وعادت البريطانية جوانا كونتا للملاعب مجدداً، بعد غيابها عن بطولة ويمبلدون وأولمبياد طوكيو بسبب مشاكل متعلقة بفيروس كورونا، حيث صعدت للدور القادم، بعد انسحاب منافستها الصينية شواي تشانج، التي تعرضت لإصابة في الساق.