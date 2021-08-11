زلزال يضرب بطولة سينسناتي!

واشنطن (رويترز)

انسحبت فينوس وسيرينا وليامز ومواطنتهما الأميركية صوفيا كينين من بطولة سينسناتي للتنس، وقالت سيرينا الفائزة باللقب مرتين في بيان أصدرته اللجنة المنظمة للبطولة: «لسوء الحظ، لن ألعب في بطولة سينسناتي الأسبوع المقبل، لأنني ما زلت أتعافى من إصابة في ساقي في ويمبلدون، سأفتقد جميع المشجعين في سينسناتي الذين أتطلع إلى رؤيتهم كل صيف، أخطط للعودة إلى الملعب قريباً جداً».

وستركز وليامز، التي اضطرت للانسحاب من مباراتها في الدور الأول في ويمبلدون في يونيو، على استعادة لياقتها لتحاول مجدداً معادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى بتحقيق اللقب 24، عندما تشارك في أميركا المفتوحة في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ولم تكشف اللجنة المنظمة للبطولة عن سبب انسحاب شقيقتها فينوس الفائزة بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، كما أعلنت كينين المصنفة الرابعة عالمياً أنها اتخذت «القرار الصعب» بالانسحاب من بطولة سينسناتي.

وقالت كينين بطلة أستراليا المفتوحة 2020: «أتعافى بصورة جيدة، على أمل اللعب في أميركا المفتوحة في وقت لاحق من الشهر الحالي».

وفي حين تفتقد البطولة هؤلاء اللاعبات، فإن قائمة المشاركات تضم المصنفة الأولى عالمياً وبطلة ويمبلدون آشلي بارتي، ونعومي أوساكا الحاصلة على أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى وباربورا كريتشيكوفا بطلة فرنسا المفتوحة.

كما تشارك في البطولة التي تقام على ملاعب صلبة حاملة اللقب فيكتوريا أزارينكا وفائزات سابقات باللقب، ومن بينهن ماديسون كيز «2019» وجاربين موجوروزا «2017» وكارولينا بليسكوفا «2016».