نادال يأسف لهذا القرار

برلين (د ب أ)

انسحب النجم الإسباني المخضرم رافاييل نادال، قبل خوض مباراته الافتتاحية في منافسات فردي الرجال ببطولة تورونتو للتنس، بسبب إصابته في قدمه اليسرى.

عاد نادال للعب في مسابقات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، بعدما شارك الأسبوع الماضي ببطولة واشنطن المفتوحة، ليسجل ظهوره الأول في الملاعب منذ خسارته أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش بالدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس»، ثاني بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى لهذا الموسم في يونيو الماضي.

كانت عودة نادال تهدف للاستعداد لبطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز»، آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، لكن بعد خسارته في دور الـ16 في واشنطن أمام الجنوب أفريقي لويد هاريس، لن يشارك الآن في تورونتو.

وقال نادال لوسائل الإعلام: «أردت حقاً اللعب هنا كثيراً، لكن الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ قرار، وهذا للأسف القرار الذي اتخذته».

أوضح نادال: «لقد واجهت هذه المشكلة منذ شهرين، كما يعرف الناس».

وتابع: «الوضع لا يدعو للسرور بالطبع بعد كل النجاح الذي حققته هنا في كندا، لم أتمكن من اللعب هذا العام بعد أن تغيبت عن هنا أيضاً العام الماضي، إنه وضع صعب، ولكن هذا هو ما عليه الحال اليوم».

وانسحب نادال من المشاركة في بطولة إنجلترا المفتوحة «ويمبلدون»، ثالث البطولات الأربع الكبرى هذا العام، مشيراً حينها إلى حاجته للتعافي بعد موسم الملاعب الرملية، في حين اختار صاحب اليد اليسرى عدم تمثيل بلاده في أولمبياد طوكيو.

وكان من المقرر أن يلتقي نادال، البطل خمس مرات في تورنتو مع هاريس مرة أخرى في الدور الثاني للبطولة، لكن بدلاً من ذلك، فقد أوقعت القرعة مواطنه فيليسيانو لوبيز للعب أمام اللاعب الجنوب أفريقي.