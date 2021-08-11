ولي العهد السعودي يستقبل «البطل الفضي»

الرياض (د ب أ)

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في منافسات الكاراتيه لوزن فوق 75 كيلو جراماً في أولمبياد طوكيو 2020.

وتقدم الأمير محمد بن سلمان بالتهنئة إلى حامدي على فوزه بفضية الألعاب الأولمبية بطوكيو، وما قدمه من مستويات مميزة في لعبة الكاراتيه، متمنياً له التوفيق في المستقبل، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وعبر حامدي عن سعادته بمقابلة ولي العهد ودعمه لكل الرياضيين بشكل عام، والمهتمين بلعبة الكاراتيه بصفة خاصة، مما يحفزهم لتقديم أفضل المستويات في المشاركات الدولية.

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.