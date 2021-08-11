ميسي.. «الفصل الجديد»



باريس (أ ف ب)

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مطار لو بورجيه في باريس برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة، حيث خضع للفحص الطبي، ووضع توقيعه رسمياً على عقد يربطه بفريقه الجديد لمدة عامين قابل للتجديد لعام إضافي وذلك، بعد أن كتب أسطورته في برشلونة الإسباني طيلة 21 عاماً.

ونقل الموقع الرسمي لنادي العاصمة الفرنسية عن ميسي قوله على موقعه الرسمي: «أنا متحمس لبدء فصل جديد من مسيرتي في صفوف باريس سان جيرمان».

وتسارعت عملية انتقال ميسي إلى فريق العاصمة الفرنسية، مع تأكيد والده ووكيل أعماله خورخي ميسي صباحاً نبأ انتقال نجله إلى سان جرمان، قبل أن يعلن الأخير تقديم لاعبه الجديد إلى وسائل الإعلام رسمياً «اليوم»، مشيراً إلى أن اللاعب الأرجنتيني سيرتدي القميص رقم 30 في صفوفه لدى الإعلان في المساء عن توقيعه العقد رسمياً.

وقال خورخي ميسي الذي يتولى إدارة أعمال نجله، للقناة التلفزيونية الإسبانية «لا سيكستا» من المطار في برشلونة قبل وصول نجله وعائلته: «نعم، ليو سيوقع لباريس سان جيرمان».

وفي حسابها على إنستجرام، نشرت زوجة ميسي أنتونيلا أكوتزو صورة للثنائي في الطائرة قبل الإقلاع مع ابتسامة على محياهما، كاتبة «نحو مغامرة جديدة للخمسة» في إشارة إلى الأطفال الثلاثة والزوجين.

وبعد نحو ساعتين وتحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت المحلي، حطت طائرة ميسي في باريس وسرعان ما ظهر من على شرفة مرتدياً قميصاً أبيض اللون كتب عليه عبارة «هنا باريس» لتحية الجمهور الغفير الذي احتشد لاستقباله، تزامناً مع نشر ناديه الجديد مقطع فيديو استهله بعبارة «ميركاتو أبدايت»، أي تحديث في سوق الانتقالات، مع لقطات تظهر من بين أمور أخرى طائرة في السماء وست كرات ذهبية في خلفيتها برج إيفل، إضافة إلى القميص الأرجنتيني مع رقم 10، وقلم يوقع على ورقة، في إشارة إلى حسم مسألة توقيع نجم برشلونة السابق مع سان جرمان.

وكان صديق ميسي وزميله السابق في برشلونة البرازيلي نيمار من أول المرحبين بالنجم الأرجنتيني بمنشور على إنستجرام كتب فيه «اجتمعنا مجدداً»، في إشارة إلى الفترة التي أمضاها اللاعبان معاً في النادي الكتالوني بين 2013 و2017 قبل أن ينتقل النجم البرازيلي إلى نادي العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وبعد القرار الصادم الذي صدر الخميس بعدم تجديد عقده الذي انتهى مع برشلونة الإسباني، كان سان جيرمان الوجهة الأكثر احتمالاً للنجم الأرجنتيني.

وخلافاً لما زعمت القناة التلفزيونية الكاتالونية «بيتيفي» ليل الإثنين-الثلاثاء بأن برشلونة قدم «عرضاً أخيراً» لابن الـ34 عاماً لكي يبقى في صفوفه، يبدو أن رحلة الـ21 عاماً في «كامب نو» انتهت بشكل مؤكد للنجم الأرجنتيني بسبب قانون سقف الرواتب الجديد الذي فرضته رابطة الدوري الإسباني، ما تسبب بقرار الانفصال عن «بلاوجرانا» تجنباً لتهديد ميزانية النادي، بحسب ما أفاد رئيسه جوان لابورتا.

ومنذ بدء الحديث عن احتمال انضمام ميسي لسان جيرمان، حيث سيلعب تحت قيادة مواطنه ماوريسيو بوكيتينو، عاش جمهور نادي العاصمة وحتى لاعبو ومدربو الفرق المنافسة في الدوري الفرنسي حالة من النشوة.

وبدا الأمر محسوماً منذ صباح الثلاثاء و«الوجهة باريس» بحسب ما كتبت صحيفة «سبورت» الكاتالونية، وذلك قبل أن يشاهد صحفي وكالة فرانس برس النجم الأرجنتيني مع زوجته وأطفاله الثلاثة يصلون في الساعة الواحدة والعشرين دقيقة إلى مطار برشلونة-إل برات في طريقهم إلى العاصمة الفرنسية.

في باريس، بالنسبة لجمهور نادي العاصمة الأمور كانت محسومة لدرجة أن عدداً كبيراً منهم أمضوا ليلتهم الأحد والاثنين أمام مطار لو بورجيه وعند مدخل ملعب «بارك دي برينس» بانتظار قدوم الأرجنتيني.

وشق الحماس طريقه خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم إلى لاعبي الدوري الفرنسي مع بدء الحديث الجدي عن وصول ميسي إلى نادي العاصمة، بعدما اتخذ القرار بالانفصال عن عشقه الأول برشلونة.

وتحدثت صحيفة «لو باريزيان» الثلاثاء عن أن إمكانية قدوم ميسي أحدثت «جنوناً»، فيما عنونت صحيفة «ليكيب» الرياضية «في مرحلة نفاد الصبر»، متحدثة عن «الساعات الأطول» من الانتظار، متسائلة: «هل الخاتمة؟».

تثير الصحافة الفرنسية الاهتمام المشترك بين الطرفين، واقتراح سان جيرمان بعقد لمدة عامين على الأقل، براتب سنوي صافٍ يبلغ حوالي 40 مليون يورو، ما سيضع الأرجنتيني على نفس المستوى من زميله السابق وصديقه البرازيلي نيمار «36 مليون يورو»، اللاعب الأعلى أجراً في فرنسا.

فضل ميسي أن يكرس وقته لبرشلونة في ما يمكن أن يكون آخر أسبوع له كلاعب حر.

في «كامب نو» حيث كتب أسطورته، أعلن ميسي وهو يبكي حبه للنادي الذي وصل إليه وهو في الثالثة عشرة من عمره.

وبعدما تمالك أنفاسه قال في مستهل حديثه: «لم أتصور إطلاقاً الرحيل عن برشلونة لأني للحقيقة لم أفكر بهذا الأمر، كنت أريد وداعاً مع الجميع على أرضية الملعب»، مضيفاً: «هذا العام، كنت أنا وعائلتي مقتنعين بأننا سنبقى هنا، في بيتنا، هذا ما كنا نريده أكثر من أي شيء آخر، الرحيل صعبٌ وقاسٍ».

وتابع: «لا زلت غير مصدق بأني ساترك هذا النادي وتغيير حياتي، أنا أعشق هذا النادي، أما الآن فيتعين علي الانطلاق من نقطة الصفر، لم أكن مستعداً بصراحة لسيناريو مماثل».

وأوضح: «لقد أعطيت كل شيء لهذا النادي من اليوم الأول حتى الأخير، لقد عشت في صفوف النادي أوقاتاً جيدة وأخرى صعبة، لكن الناس هنا أظهروا حبهم تجاهي وهذا سيبقى معي إلى الأبد».

وكشف ميسي أنه خفض راتبه إلى النصف حتى يتمكن من البقاء، لكن برشلونة تخلى عن تمديد عقده الضخم الذي انتهى في يونيو لتجنب تعريض ميزانية النادي إلى الخطر بسبب قواعد سقف الرواتب التي فرضتها رابطة الدوري الإسباني.

هذا الأمر، أعطى سان جرمان ومالكيه القطريين الفرصة المثالية لتعزيز صفوف النادي بلاعب يصنفه الكثيرون على أنه أعظم من مارس هذه اللعبة.

القوة المالية لسان جيرمان والتخفيف من قواعد اللعب النظيف المالي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، فتحا الباب أمام نادي العاصمة الفرنسية لتحقيق صفقة لم يتخيلها أحد في بداية الصيف.

يعود الاتصال بين ميسي وسان جيرمان إلى صيف 2020، عندما أعرب الأرجنتيني عن رغبته في مغادرة برشلونة.

لكن في ذلك الوقت، لم تذهب الأمور إلى هذا الحدّ بعدما وجد اللاعب أرضية مشتركة مع النادي الكتالوني للبقاء في صفوفه.

بقدومه إلى سان جيرمان، سيجتمع ميسي بصديقه البرازيلي نيمار الذي لعب بجانبه في برشلونة بين عامي 2013 و2017.

أمضى الرجلان أمسية معاً في أوائل أغسطس الحالي خلال عطلة في إيبيسا بصحبة مواطنيه أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس والإيطالي ماركو فيراتي الذين يدافعون أيضاً عن ألوان نادي العاصمة.

ما هو مؤكد، أن سان جيرمان الذي افتتح رحلة استعادة لقب الدوري الفرنسي من ليل بفوزه السبت على تروا 2-1، مهد الطريق لهذا «الانفجار الكبير» القادر على نقله إلى بُعد آخر، إن كان على الصعيد الرياضي أو الاقتصادي.



