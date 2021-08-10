ميسي يقتل حلم الأرجنتين!

بوينس أيرس (رويترز)

سافر ليونيل ميسي إلى فرنسا للانضمام إلى باريس سان جيرمان، ولكن في ركن بعيد من العالم في بلده الأرجنتين انتهى الحلم، أو تأجل على الأقل لبعض الوقت بمشاهدته ينهي مسيرته في نادي صباه نيولز أولد بويز.

ونشأ ميسي في روساريو عاشقاً لنادي نيولز أولد بويز، وفي كل مرة تثور تكهنات بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني يتردد اسم نيولز كأحد الأندية التي ربما ينهي فيها مسيرته.

وتضرب الفوضى كرة القدم الأرجنتينية وتعاني الأندية من ضائقة مالية كبيرة وغادر اللاعبون البارزون لكن كل هذه الأشياء لم تمنع عشاق نيولز من الحلم.

وقال خوان خوسيه كوسينا الرئيس السابق للنادي «بالطبع يراودنا الأمل في كل مناسبة مثل هذه، ربما لن يحضر أبداً لكننا لم نفقد الأمل. في كل مرة تنتشر فيها الأخبار عن مغادرته لبرشلونة يظهر اسم نيولز أولد بويز بسبب التاريخ والحب المتبادل».

ويؤمن عشاق ومسؤولو نيولز أن ميسي سيرتدي يوماً قميص لعب النادي لكنهم يعلمون جيداً أن النجم الأرجنتيني ربما لا تزال أمامه سنوات قليلة في أوروبا قبل العودة إلى بلاده.