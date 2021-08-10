أرمسترونج «سد الثغرة»

لندن (أ ف ب)

تعاقد نادي ساوثهامبتون الإنجليزي مع مهاجم بلاكبيرن آدم أرمسترونج لمدة أربع سنوات مقابل 15 مليون جنيه استرليني.

ويأتي التعاقد مع أرمسترونج لسد الثغرة التي تركها رحيل هداف ساوثهامبتون داني إينجز إلى صفوف أستون فيلا.

وقال أرمسترونج «تواجدي هنا أمر لا يصدق، إنه نادٍ رائع مع قاعدة شعبية كبيرة وأنا أتطلع قدما لخوضي هذه التجربة في صفوفه».

وتألق أرمسترونج في صفوف بلاكبيرن من أندية الدرجة الأولى وسجل له 28 هدفاً في الدوري المحلي.

كما أعلن النادي الجنوبي عن صفقة أخرى بالحصول على خدمات مهاجم تشيلسي أرماندو بروخا على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وكان بروخا البالغ من العمر 19 عاماً انتقل إلى صفوف تشيلسي العام الماضي قادماً من فيتيس أرنهم الهولندي ووقع عقداً معه عقداً لخمس سنوات.

وقال مدرب ساوثهامبتون النمساوي رالف هازنهوتل «أرماندو لاعب موهوب جداً لفتنا مستواه الموسم الماضي، إنه شاب لكنه يملك خبرة موسم كامل في صفوف محترفي تشيلسي».

ويستهل ساوثهامبتون مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت ضد إيفرتون خارج ملعبه.