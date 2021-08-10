راشفورد.. «جراحة ناجحة»

لندن (د ب أ)

أكد ماركوس راشفورد نجم المنتخب الإنجليزي ونادي مانشستر يونايتد، أن العملية الجراحية التي خضع لها لعلاج مشكلته المزمنة في الكتف، كللت بالنجاح.

وغاب راشفورد «23 عاماً» عن أغلب مباريات الموسم الماضي بسبب الإصابة، لكنه شارك مع منتخب إنجلترا في يورو 2020 وأهدر ركلة جزاء أمام إيطاليا في النهائي.

وفي منشور سابق عبر منصات التواصل الاجتماعي أكد راشفورد، أنه خضع للجراحة في السادس من أغسطس الجاري، ونشر اليوم «الثلاثاء» صورة له تظهر ذراعه الأيسر مربوطاً وكتفه محاط بضمادة.

وأشار راشفورد «شكراً لكم على تمنياتكم الطيبة لي، خضعت للجراحة صباح الجمعة، وكل الأمور على مايرام».

وأضاف «القليل من الألم ولكن باستثناء ذلك أنا في حالة جيدة، أتمنى لكم جميعاً يوماً رائعاً».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» أن راشفورد قد يعود للتدريبات الشهر المقبل لكنه قد يبتعد عن المباريات لمدة 12 شهراً.