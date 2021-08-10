الطلاق بين الإنتر وناينجولان



ميلانو (رويترز)

أعلن الإنتر بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم انفصاله بالتراضي عن راديا ناينجولان ممهداً الطريق لانتقال اللاعب البلجيكي إلى كالياري.

وقضى اللاعب البالغ عمره 33 عاماً النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة في كالياري، ويتوقع أن ينتقل إلى النادي الذي يتخذ من سردينيا مقراً في صفقة انتقال مجاني.

وقال الإنتر في بيان «يؤكد الإنتر أن عقد راديا ناينجولان مع النادي تم فسخه بالتراضي».

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن ناينجولان وافق على دفع شرط جزائي لفسخ العقد قيمته نحو 1.5 مليون يورو «1.76 مليون دولار».

وتعاقد الإنتر مع ناينجولان من روما في عقد مبدئي بقيمة 38 مليون يورو في يونيو 2018 لكنه خاض موسماً واحداً كاملاً فقط مع الفريق، قبل أن يغادر على سبيل الإعارة عقب وصول المدرب أنطونيو كونتي في 2019.

وسجل ناينجولان، الذي لعب 30 مباراة مع منتخب بلجيكا، سبعة أهداف في 41 مباراة مع الإنتر.