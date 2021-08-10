اكتمال ترتيبات نهائي «أبطال العرب»

الرياض (د ب أ)

أكملت الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم واللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة الختامية التي ستجمع بين الرجاء المغربي واتحاد جدة السعودي في 21 أغسطس الحالي على ملعب مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.

وتم الوقوف على جاهزية ملعب مولاي عبدالله في مدينة الرباط، بعد جولة تفقدية للأمين المساعد للاتحاد العربي مبارك الضفيان مؤخراً.

واستهل الاتحاد السعودي مشواره في البطولة بمواجهة فريق العهد اللبناني، وحقق الفوز بثلاثة أهداف في مجموع الذهاب والإياب.

وفي دور الـ 16، أسفرت القرعة عن مواجهة بين الوصل الإماراتي والاتحاد، وفاز الفريق السعودي 4-1 في مجموع اللقاءين.

وفي دور الثمانية، التقى الاتحاد مع أولمبيك آسفي المغربي وتعادلا ذهاباً 1-1 في جدة، قبل أن يفوز الفريق السعودي في الإياب بهدف من دون رد.

وفي نصف النهائي، تخطى الاتحاد عقبة مواطنه الشباب، بالتعادل 2-2 ذهاباً ثم الفوز 2 -1 في مباراة الإياب ليبلغ الدور النهائي للبطولة.

في المقابل، التقى الرجاء المغربي في دور الـ 32 مع هلال القدس الفلسطيني، وفاز 3- صفر في مجموع اللقاءين ثم فاز على الوداد بقاعدة احتساب خارج الأرض بهدفين بعد تعادل الفريقين في المواجهة المغربية الخالصة في دور الستة عشر.

وفي دور الثمانية فاز الرجاء على مولودية الجزائر بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين أيضاً بعد تعادل الفريقين.

وفي ذهاب نصف النهائي، خسر الرجاء أمام الإسماعيلي المصري بهدف، قبل أن ينتصر في لقاء الإياب بثلاثة أهداف ليبلغ المباراة النهائية.