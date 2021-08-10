كيف يحارب «البريميرليج» العنصرية؟

لندن (رويتر)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم «الثلاثاء» أنها اتخذت إجراءات جديدة لمواجهة العنصرية في اللعبة، قبل انطلاق الموسم الجديد، من بينها حظر دخول مشجعين بشكل دائم للملاعب حال ارتكاب مخالفات.

واتفقت جميع الأندية 20 في البطولة على فرض عقوبات على مستوى الدوري الممتاز، بما في ذلك حظر دخول أي فرد تثبت إدانته بتوجيه إساءة من أي نوع لموظف أو لاعب أو حكم أو مشجع من الفريق المنافس خلال المباراة.

وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز «الدوري الإنجليزي الممتاز وأنديتنا يدينون جميع أشكال السلوك العنصري، التزام جميع الأندية بفرض حظر على مستوى الدوري يظهر أنه لا مكان للتمييز والعنصرية».

وأضاف «كرة القدم رياضة للجميع، يمارسها الناس من كل الطبقات والخلفيات، ندعو المشجعين للوقوف معنا ومع أنديتنا للمساعدة في مكافحة العنصرية، والإبلاغ عن أي إساءة».