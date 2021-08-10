صفقة ثلاثية لـ «دراجات الإمارات» في الموسم الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق الإمارات عن انضمام ثلاثة دراجين جدد إلى صفوفه قبيل موسم 2022، هم جورج بينيت، وألفارو هودج، ومارك سولر، حيث وقع الثلاثي عقوداً لمدة عامين مع الفريق. ويبلغ جورج بينيت من العمر 31 عاماً، وهو دراج نيوزلندي متخصص بسباقات التسلق، ويحمل حالياً لقب بطولة نيوزلندا لسباقات الطرق، فضلاً عن تمثيله بلاده كولومبيا في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، وينضم النيوزلندي إلى فريق الإمارات بموجب عقد لمدة عامين بدءاً من الموسم المقبل وحتى نهاية موسم 2023.

كما أعلن فريق الإمارات عن انضمام ألفارو هودج إلى تشكيلته، وهو دراج كولومبي يحمل في سجله 13 فوزاً منذ أولى مشاركاته في سباقات الجولة العالمية عام 2018. وسينضم هودج إلى فريق الإمارات بدءاً من موسم 2022 بموجب عقد لمدة عامين.

وتعليقاً على انضمام هودج، قال يوكسان ماتين فرنانديز، مدير فريق الإمارات: «يتمتع هودج بموهبة فذة، ولديه العديد من الخبرات والمهارات التي تجعل منه دراجاً موهوباً فضلاً عن كونه إنساناً رائعاً ورياضياً مثالياً، وهو بذلك يشكل إضافة مهمة إلى الفريق، ونحن على ثقة من أن رياضة الدراجات لم تشهد بعدُ إمكاناته الكاملة. لذا سنعمل معه إلى تطوير أدائه، ونأمل أن يحقق أفضل النتائج معنا في دولة الإمارات».

وسينضم الثلاثي إلى تشكيلة الفريق القوية والمتوازنة، وذلك إلى جانب كل من جواو ألميدا وباسكال أكرمان اللذين أعلن الفريق عن انضمامهما إلى صفوفه مؤخراً.