من الإمارات إلى الهند.. برونزية أولمبية بنصف مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

منح رجل الأعمال المقيم في الإمارات الدكتور شامشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في مجموعة «في بي اس» للرعاية الصحية، حارس مرمى فريق الهوكي الهندي الحائز على ميدالية أولمبية، بي آر سريجيش، جائزة نقدية قيمتها نصف مليون درهم، أي ما يتجاوز 10 ملايين روبية هندية.

وتأتي هذه الجائزة، التي تعد أعلى جائزة نقدية حصل عليها اللاعب حتى الآن، تقديرا لأدائه الرائع والمتميز الذي ساعد بلاده الهند في الحصول على الميدالية البرونزية في لعبة الهوكي بأولمبياد طوكيو. وتعد هذه الميدالية، اول ميدالية أولمبية لفريق الهوكي الهندي بعد 41 عاما، وقام سريجيش، بتصديات مذهلة في مباراة المركز الثالث التي حققت فيها الهند فوزًا تاريخيًا على ألمانيا.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من بين الذين أشادوا بحارس المرمى لأدائه الرائع، وسيتم تقديم هدية الدكتور شامشير فاياليل البالغة نصف مليون درهم لحارس الهوكي الهندي بي آر سريجيش في حفل خاص في كوتشي، كيرالا. بدأ بي آر سريجيش، حارس مرمى فريق الهوكي الهندي الذي ينتمي إلى ولاية كيرالا، مسيرته منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وحجز لنفسه مكانة في مجال الهوكي، وانضم سريجيش، إلى فريق الهوكي الوطني للناشئين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وعمل بجد ليشق طريقه إلى المنتخب الوطني، الحائز على جائزة بادما شري، وأصبح قائد المنتخب الوطني الهندي للهوكي في عام 2016 وقاد الهند إلى الدور ربع النهائي من أولمبياد ريو.

وقال الدكتور شمشير فاياليل: «هذه الجائزة النقدية هي تجسيد لتقديرنا لكل العمل والجهد الكبير الذي قام به سريجش على مر السنين، أنا متأكد من أنه سيكون مصدر إلهام للجيل القادم من الرياضيين من البلاد، فمن خلال أدائه المتميز في الألعاب الأولمبية، جلب سريجيش البهجة للهنود في جميع أنحاء العالم».