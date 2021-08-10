ميسي.. «انتهى الأمر»!

برشلونة (أ ف ب)

أكد والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم «الثلاثاء» أن نجله سيوقع لباريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك تزامناً مع وصول أفضل لاعب في العالم ست مرات إلى مطار برشلونة-إل برات في طريقه إلى العاصمة الفرنسية.

وقال خورخي ميسي الذي يتولى إدارة أعمال نجله، للقناة التلفزيونية الإسبانية «لا سيكستا»: نعم، «ليو» سيوقع اليوم لباريس سان جيرمان».

وعندما سئل في المطار من قبل الصحفيين إذا كان ميسي سيوقع لاحقاً «الثلاثاء» مع سان جيرمان، أجاب «نعم».

وبعد القرار الصادم الذي صدر الخميس بعدم تجديد عقده الذي انتهى مع برشلونة الإسباني، كان سان جيرمان الوجهة الأكثر احتمالاً للنجم الأرجنتيني، لا سيما بعد تعاقد مانشستر سيتي الإنجليزي مع جاك جريليش مقابل 100 مليون جنيه استرليني.