فليك يتحدث عن «الأمة الكروية»!

فرانكفورت (د ب أ)

توقع هانزي فليك المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني لكرة القدم، أن يتحلى لاعبو الفريق بـ «العقلية الجماعية»، وذلك في أول مؤتمر صحفي يعقده كمدير فني للفريق اليوم «الثلاثاء».

وقال فليك «56 عاماً»: اللعب للمنتخب الألماني يعني أن تعطي كل ما لديك لتخرج من الملعب فائزاً، هذا ما سنسعى إليه جميعاً، كما وصف المدرب نفسه بأنه لاعب في الفريق كذلك.

وغادر فليك فريق بايرن ميونيخ حامل لقب «البوندسليجا»، وذلك بعد دخوله في خلافات مع إدارة النادي حول سياسة الانتقالات.

وكان فليك، مساعد المدرب في منتخب ألمانيا سابقاً، والذي ساعد يواخيم لوف في الفوز بلقب كأس العالم 2014، قبل أن يخلفه في المنصب الذي شغله لمدة 15 عاماً، وانتهى بالخروج من دور الستة عشر لكأس أمم أوروبا «يورو 2020» أمام المنتخب الإنجليزي.

وأضاف فليك: «الأمة الكروية في ألمانيا اعتادت ببساطة على الفوز والنجاح»، لكنه اعترف بأن التوقعات عالية للغاية رغم معاناة الفريق منذ عام 2014.

وستكون المباريات الأولى لفليك في منصبه بحلول أوائل سبتمبر المقبل، حيث سيواجه الفريق منتخبات ليشتينشتاين وأرمينيا وآيسلندا في تصفيات كأس العالم 2022.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث في مجموعة الفريق بالتصفيات، في الوقت الذي يتأهل فيه متصدرو المجموعات فقط مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.

وعقد فليك، الذي يخطط للكشف عن أول قائمة من اختياره للمنتخب يوم 26 من أغسطس الجاري، محادثة طويلة مع لوف.

وقال فليك: لقد تحدثنا عبر الهاتف لوقت طويل، بالتأكيد ستكون هناك فرصة أخرى لتبادل وجهات النظر سواء خلال تناول وجبة أو فنجان قهوة.

وأضاف: سيأخذ الآن قسطاً من الراحة، ثم سنتواصل مجدداً ونخرج لتناول وجبة لذيذة.

ويبدو أن مستقبل الثنائي المخضرم ماتس هاملز وتوماس مولر، واللذين تم استدعاؤهما للمشاركة مع المنتخب الألماني في أمم أوروبا الأخيرة بعد استبعادهما لعامين من جانب لوف، قد تم الاستقرار عليه بعدما أصبح تواجدهما متاحاً لفليك.

وبسؤاله حول وجود قرارات اعتزال أخرى من لاعبين دوليين في صفوف المنتخب عقب قرار كروس بالابتعاد عن المنتخب، أجاب فليك: من الواضح أنه لا يوجد.

وحضر أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني المؤتمر الصحفي الذي عقده فليك، وصرح بيرهوف قائلاً: أنا سعيد لأننا نجحنا في الفوز بهانزي، أنا مقتنع بأننا سنبدأ بداية جيدة في سبتمبر.

وقال بينديكت هويديس، مدافع المنتخب الألماني السابق والذي سيتولى دور همزة الوصل بين الفريق وبيرهوف في دور جديد، إنه لديه شعور عظيم حيال العودة إلى المنتخب مجدداً.

ومن المتوقع تقديم إضافة جديدة للجهاز الفني للمنتخب الألماني، متمثلة في هيرمان جيرلاند «67 عاماً» المساعد السابق في الجهاز الفني لبايرن ميونيخ.

وأضاف: «هيرمان جيرلاند أبدى رغبته في الانضمام إلينا، سيكون علينا الحديث بالتفصيل عن الدور المحدد له، لقد عرفت هيرمان لعقود»، مشيراً إلى إمكانية توليه دور رئيس الكشافين.