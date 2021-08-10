«البوندسليجا».. قمة الإثارة بـ «عقول الدكة»!

برلين (د ب أ)

ينطلق الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» يوم الجمعة المقبل، ويُنتظر أن تكون هذه النسخة أكثر إثارة من النسخ التي أقيمت في السنوات الأخيرة، خاصة أن عدداً كبيراً من الأندية تولى تدريبها مدربون جدد، بالإضافة إلى أن عودة الجماهير ستعطي بعداً آخر للمسابقة.

واستمرار تواجد الجماهير هو شيء علينا الانتظار لمعرفته، خاصة مع استمرار تفشي فيروس كورونا، ومازال تأثير الفيروس ظاهراً، خاصة أن هناك القليل من الانتقالات الكبيرة التي حدثت في ألمانيا في ظل وجود ضغوط مالية تعاني منها الأندية.

وحدثت التغييرات الرئيسية على دكة البدلاء، على الرغم من أن أغلب المدربين الجدد لديهم تجربة سابقة في «البوندسليجا».

واستبدل المدرب جوليان ناجلسمان، فريق لايبزج، وصيف الموسم الماضي، بحامل اللقب بايرن ميونيخ، عقب رحيل هانسي فليك لتدريب المنتخب الألماني.

لم يكن كل شيء على ما يرام بين فليك وإدارة بايرن ميونيخ فيما يتعلق بسياسة الانتقالات المحدودة، وقد يضطر ناجلسمان للانتباه لما يقوله في الأشهر المقبلة، خاصة إذا كانت النتائج متذبذبة.

ولدى ناجلسمان المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي للاعتماد عليه، خاصة بعدما حطم المهاجم البولندي الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، بعدما سجل 41 هدفاً في الموسم الماضي، ولكنه تقريباً يبلغ 33 عاماً وسيهبط مستواه في مرحلة ما.

ولعل أبرز التعاقدات الرئيسية التي أبرمها بايرن ميونيخ هو التعاقد مع المدافع دايوت أوباميكانو، الذي انضم للفريق مع ناجلسمان قادماً من لايبزج، ولكن بعد رحيل ديفيد ألابا وجيروم بواتينج يبدو أن دفاع البايرن سيكون خفيفاً.

وقال ناجلسمان لشبكة «بي.آر»: «يجب أن تفوز بالمباراة الأولى أمام مونشنجلادباخ «يوم الجمعة» وكأس السوبر «أمام بوروسيا دورتموند يوم 17 أغسطس»، بعد ذلك ستصبح الجماهير سعيدة، ويمكن أن نصبح في المقدمة».

وحل الأميركي جيسي مارسش، الذي يتحدث اللغة الألمانية من خلال عمله في تدريب فريق سالزبورج، بديلاً لناجلسمان في تدريب لايبزج.

ويعد التدريب في البوندسليجا خطوة كبيرة لمارسش «47 عاماً» ولكن على عكس الموسم الماضي، يملك لايبزج مهاجماً جيداً وهو أندريه سيلفا، الذي انضم للفريق قادماً من آينتراخت فرانكفورت.

وخسر فرانكفورت، صاحب المركز الخامس في الموسم الماضي، مدربه آدي هوتر، الذي تولى تدريب بوروسيا مونشنجلادباخ، ولكنه حصل على خدمات المدرب أوليفر جلاسنر من فريق فولفسبورج، الذي تأهل للعب في دوري أبطال أوروبا.

وكانت أول مباراة رسمية له مع الفريق هي الخسارة صفر- 2 أمام فريق فالدهوف مانهايم، المنافس بالدرجة الثالثة، في الدور الأول من كأس ألمانيا.

وحل بدلاً منه في فولفسبورج، لاعب بايرن ميونيخ السابق مارك فان بوميل، الذي أيضاً لديه سقطة تنافسية للنسيان عندما قام بعدد كبير من التبديلات في المباراة التي فاز فيها على مونستر في كأس ألمانيا.

وتولى ماركو روز، مدرب مونشنجلادباخ السابق، تدريب فريق بوروسيا دورتموند، الذي يتطلع لتحقيق مركز أفضل من المركز الثالث الذي حققه في الموسم الماضي. وقام دورتموند ببيع جادون سانشو لمانشستر يونايتد ولكنه تمسك بشكل حاسم بهدافه إيرلينج هالاند، رغم أن بايرن ميونيخ وأندية أخرى أبدت اهتمامها بضم اللاعب.

وصعد حديثاً فريقا جريتر فورت وبوخوم ويُتوقع أن يعانيا خلال هذا الموسم، كما أن لدى كولون، الذي استطاع البقاء في البوندسليجا في الموسم الماضي، مدرباً جديداً هو شتيفن باومجارت، الذي لخص آراء العديد من المحايدين عندما يتعلق الأمر بلقب البوندسليجا.

وقال: سيكون من الرائع، أن يتوج فريق آخر باللقب.