«الفرعون الشنّاوي» بطل «أولمبياد طوكيو»!

سلطان آل علي (دبي)

انتهت الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» بتتويج البرازيل بطلاً لمنافسات كرة القدم، وإسبانيا وصيفاً، وخرج منتخب «الفراعنة» بصعوبة بالغة أمام «السامبا» البطل المتوّج بنتيجة 1-0 في ربع النهائي، وتعادل قبلها في المجموعات مع «الماتادور» سلباً، ليثبت شباب مصر أنهم يملكون منتخباً لا يستهان به في الأعوام المقبلة، وأيضاً حارساً كبيراً اسمه محمد الشناوي.

لا يختلف اثنان على الدور الذي قام به الشناوي حارس منتخب مصر الأولمبي، في «أولمبياد طوكيو»، وأثبتت الأرقام أنه سادس أفضل لاعب في البطولة بتقييم 7.53 من 10 وهو أفضل الحراس، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث جاء حارس الأرجنتين جيريمياس ليديسما كثاني أفضل حارس في «المركز 23» في البطولة.

وعلى صعيد التصديات، حقق الشنّاوي نسبة تاريخية واستثنائية بتصدّيه لـ88% من التسديدات على مرماه وذلك بـ14 تصدياً من أصل 16 تسديدة واجهها، ويأتي ثانياً مايكل وود حارس نيوزيلندا بنسبة تصدي 82%، ثم ليديسما الأرجنتيني بـ79%، أما بمعدّل التصديات في كل مباراة يأتي الشنّاوي في المركز السادس، ومعدل 3.5 تصد كل مباراة.

وتميز الشنّاوي بكونه كذلك صاحب أقل معدل استقبال للأهداف في البطولة، وذلك بهدفين فقط في 4 مباريات ومعدل 0.5 هدف كل مباراة، وهو بذلك يتفوق على الجميع بما فيهم حارس البرازيل سانتوس بمعدل 0.7 كل مباراة.