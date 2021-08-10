ستونز يمدد عقده مع السيتي إلى 2026



لندن (أ ف ب)

مدّد جون ستونز عقده مع مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حتى 2026 وذلك بحسب ما أعلن النادي.

ويأتي تمديد عقد ستونز الذي انتقل إلى السيتي عام 2016 قادماً من إيفرتون مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني، اعترافاً بالدور الذي لعبه الموسم الماضي في قيادة فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا إلى لقب الدوري الممتاز ونهائي دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى جهوده مع منتخب بلاده الذي وصل إلى نهائي كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر في 11 يوليو بركلات الترجيح أمام إيطاليا.

وشكل ابن الـ27 عاماً شراكة رائعة في الدفاع مع البرتغالي روبن دياش، ولعبا دوراً حاسماً في قيادة السيتي إلى لقبه الثالث في الدوري الممتاز خلال المواسم الأربعة الماضية.

وعلق ستونز على تمديد عقده بالقول: «لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة، أعشق أن أكون جزءاً من هذا الفريق، هناك الكثير من اللاعبين الموهوبين هنا، وأعرف أنه بإمكاننا مواصلة الفوز بالألقاب، وهو التركيز الأساسي».

وأشار إلى «أن العمل مع المدرب جوارديولا» حلم، لقد علمني الكثير بشأن اللعبة وأشعر بأني أتعلم شيئاً جديداً كل يوم، النجاح الذي حققناه في الأعوام الأربعة الأخيرة كان مذهلاً، أن أكون جزءاً من ذلك هو حلم يتحول إلى حقيقة وكل ما أريده هو مواصلة الفوز».