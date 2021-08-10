«الشارقة الرياضي» يفتح التسجيل لـ «اكواثلون الحمرية»

الشارقة (الاتحاد)

افتتح مجلس الشارقة الرياضي التسجيل لفعاليته الجديدة «اكواثلون الحمرية_الشارقة»، التي تقام يوم الجمعة 27 أغسطس، بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية وعدد من الجهات الراعية والداعمة، وتستهدف مشاركة 200 من كلا الجنسين، ضمن سلسلة فعاليات المجلس الرياضية المجتمعية لتحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة، وتفعيل دور الرياضة المجتمعية وجعل الرياضة أسلوب الحياة المثالي، ونشر الثقافة الرياضية في الإمارة الباسمة لمختلف الأعمار والجنسيات.

وأشار عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أنه يقام اكواثلون الحمرية امتداداً لفعاليات المجلس التي تهدف إلى تأكيد مكانة الرياضة في الإمارة، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وأضاف: تم تنظيم العديد من الفعاليات خلال الفترة السابقة وحققت نجاحاً ملموساً، ويأتي هذه المرة إقامة اكواثلون الحمرية ضمن خطة المجلس في التنوع واختيار مواقع مختلفة في مدن الإمارة، حيث تلعب الرياضة دورها في الترويج للسياحة بالمشاركات المميزة لأفراد المجتمع والاستمتاع بجمال المدن التي تقام فيها الفعاليات، وهي من المكاسب الحقيقية في التنظيم والإعداد لمختلف الفعاليات والتميز فيها، وزيادة أعداد ممارسي الرياضة مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لتأمين سلامة الجميع.

بدوره، قال محمد علي بن حماد المكلف بأعمال مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية: يعد اكواثلون أحد السباقات المركبة المعترف بها من الاتحاد الدولي للترايثلون، حيث تبدأ الفعالية بالسباحة وتنتهي بالجري مستهدفاً ما لا يقل عن 200 مشاركة من كلا الجنسين من فئات المواطنين رجال والمواطنين نساء والفئة المفتوحة، بالإضافة إلى المشاركات من داخل وخارج الدولة، ويتضمن السباق مسافتين الأولى سبرنت ويبدأ في الساعة 6:15 صباحاً فيما يبدأ المسافة الثانية سوبر سبيرنت في الساعة 6:20 صباحاً، على أن تبدأ مراسم تتويج الفائزين في الساعة 7:30 صباحاً، ليحصل كل مشارك على ميدالية السباق في خط النهاية، فيما يتم تكريم الفائزين في فئات السباق بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.