جائزة الإبداع الرياضي تبدأ تسلم ملفات ترشح أبطال أولمبياد طوكيو

دبي (الاتحاد) بدأت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تلقي ترشيحات الفائزين في مختلف منافسات أولمبياد طوكيو من الرياضيين العرب والاتحادات واللجان الأولمبية العربية الطامحين للفوز بالجائزة بفضل إنجازهم الأولمبي، سيراً على نهج الجائزة في تكريم الأبطال الأولمبيين منذ دورتها الأولى عام 2009، والتي تم فيها تكريم عدد من الفائزين في أولمبياد بكين، وفي المقدمة السباح التونسي أسامة الملولي، وتواصل تكريم الفائزين في أولمبياد لندن 2012 وأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، كما تم تمديد فترة الترشح للدورة الحادية عشرة من الجائزة إلى يوم 15 سبتمبر المقبل لإتاحة الفرصة لأبطال أولمبياد طوكيو للترشح للفوز بالجائزة الأكبر في القطاع الرياضي من حيث قيمة الجائزة وتنوع فئاتها. وثمنت الجائزة النتائج المميزة للرياضيين العرب في أولمبياد طوكيو وتحقيق حصيلة قياسية للرياضة العربية في المشاركات الأولمبية بلغت 18 ميدالية 5 منها ذهبيات و5 فضيات و8 برونزيات. وأشادت الجائزة بحصيلة أولمبياد طوكيو من الميداليات التي تزيد بأربع ميداليات عن حصيلة أولمبياد ريو دي جانيرو التي بلغت 14 ميدالية منها ذهبيتان فقط، وأكدت أن الزيادة الكمية والنوعية في عدد الميداليات وارتفاع حصيلة الميداليات الذهبية إلى أكثر من الضعف عمّا تحقق في ريو دي جانيرو يدل على التطور والنضج في انتقاء وتطوير المواهب الرياضية في العديد من الدول العربية والخبرات التي اكتسبتها الاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية العربية في تهيئة الرياضيين لهذا الحدث الرياضي الأكبر في العالم من التمثيل المشرف لأوطانهم والتواجد على منصات التتويج الأولمبية، كما يدل على تطور المستويات الفنية للرياضيين العرب وقدرتهم على التفوق على منافسيهم في مختلف الرياضات ومن مختلف الدول حتى التي سبقت دولنا العربية في مزاولة الرياضة الاحترافية، وقدرة رياضيينا على الفوز برياضات لا تتمتع بجماهيرية كبيرة في دولنا العربية خصوصاً فوز البطل المصري أحمد الجندي الذي منحته الجائزة عام 2019 لقب »سفير الإبداع الرياضي، والذي أحرز الميدالية الفضية في رياضة الخماسي الحديث متفوقاً على أبطال عالميين من مختلف القارات ليؤكد تميزه في هذه الرياضة الصعبة، ويضيف ميدالية أولمبية جديدة لرصيده الذي افتتحه عام 2018 بإحراز الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث بأولمبياد الشباب في الأرجنتين، وأضاف لها ميداليات ذهبية في بطولات العالم للناشئين والشباب.