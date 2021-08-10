دوناروما يكشف سر تحمسه!

باريس (د ب أ)

أكد الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أن انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف فريق العاصمة الفرنسية سيعزز من قوته.

وكان ميسي قد ودع برشلونة الإسباني مطلع الأسبوع الجاري؛ بسبب صعوبات مالية وتنظيمية منعته من التوقيع على عقد جديد يبقيه لاعباً في «كامب نو».

ويعد باريس سان جيرمان الفرنسي على نطاق واسع الفريق الأوفر حظاً للحصول على توقيعه، الأمر الذي يعني احتمالية تواجد ميسي، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية ست مرات، إلى جانب البرازيلي نيمار وكيليان مبابي.

وانضم دوناروما، نجم المنتخب الإيطالي في نهائي كأس أمم أوروبا «يورو 2020»، بعد تألقه في ضربات الترجيح أمام إنجلترا، إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ميلان.

ووقع كل من المغربي أشرف حكيمي والهولندي جورجينو فينالدوم والإسباني سيرخيو راموس مع الفريق الذي يتم إعادة هيكلته تحت قيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لكن دوناروما يرى أن وصول ميسي سينقل الفريق لمستوى آخر.

وقال دوناروما في تصريحات لقناة «سكاي إيطاليا»: «تعرفت على الفريق، لديهم مجموعة رائعة من اللاعبين وقد ورحبوا بي بشكل رائع».

وأضاف: «سنرى ما سيحدث قريباً، سواء كان ذلك رسمياً أم لا، لكنني سأكون سعيدا إذا جاء ميسي إلى باريس، وهو أقوى لاعب في العالم وأنا متحمس وسعيد لمجرد التفكير في تواجده بالفريق.

وخسر باريس سان جيرمان لقب الدوري لصالح ليل الموسم الماضي، كما خسر صفر-1 أمام الفريق ذاته في بطولة كأس السوبر الفرنسي بداية الشهر الجاري.

ولم يشارك دوناروما بعد مع فريق المدرب بوكيتينو، بعدما شارك كيلور نافاس في مباراة كأس السوبر والمباراة الأولى للفريق في الدوري الفرنسي، والتي شهدت فوزه 2-1 على تروا في مستهل مشواره بالمسابقة.