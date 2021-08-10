لماذا وصف كلوب هذا اللاعب بـ «المحظوظ»؟

ليفربول (أ ف ب)

يفتقد نادي ليفربول الإنجليزي للإسكتلندي أندي روبرتسون خلال الأسابيع الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إلا أنّ المدرب يورجن كلوب طمأن عشاق الفريق، حيث كشف بأنّ الظهير الأيسر كان محظوظاً، بعدما برزت مخاوف حول خطورة أكبر للإصابة.

تعرّض روبرتسون للإصابة خلال المباراة الودية أمام أتلتيك بلباو الإسباني الأحد، بعد التواء في الكاحل.

ورأى كلوب أنّ الفريق «محظوظ بما حصل مع أندي، فالأمر كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير».

وتابع: «لا شك أنّ المشاهد أظهرت مدى سوء الإصابة، لكننا محظوظون، ولن يستمر غيابه طويلاً، لكن لا أعرف ما إذا كان سيعود قبل العطلة الدولية «في بداية شهر سبتمبر» أو بعدها».

يبقى روبرتسون متفائلاً حيال موعد عودته، رغم انّه شوهد خارج مستشفى ليفربول الاثنين وهو يرتدي حماية لقدمه.

إذ نشر ابن الـ 27 عاماً عبر حسابه على تويتر «لم تُظهر صور الأشعة أي شيء خطير، لكن هناك ضرر في الأربطة ستحتاج إلى العلاج».

وأضاف: «سأجهد بشكل يومي كي أتمكن من مساعدة الفريق في أقرب وقت ممكن».

يُتوقع أن يغيب روبرتسون عن مواجهة نوريتش، بيرنلي وتشيلسي في الدوري الممتاز، كما تحوم الشكوك حول مشاركته مع منتخب بلاده أمام الدانمارك، مولدافيا والنمسا الشهر المقبل ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.