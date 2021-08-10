الدوري السعودي.. «105 صفقات» في «الميركاتو الساخن»!

الرياض (أ ف ب)

بعدما شهد سوق الانتقالات الصيفية حراكاً غير مسبوق بالنسبة للأندية السعودية، خاصة الكبيرة منها، وعلى رأسها الهلال بطل النسختين الماضيتين، يبدأ وقت الجدّ مع افتتاح الموسم الجديد من الدوري غداً «الأربعاء» بلقاء الفيحاء والاتحاد.

وقررت وزارة الرياضة رفع الحضور الجماهيري من 40 بالمئة إلى 60 بالمئة للقدرة الاستيعابية للملاعب.

وتعاقدت الأندية السعودية مع قرابة 105 لاعبين، منهم 39 لاعباً أجنبياً، وتمكن الهلال من الظفر بصفقته الأغلى التي حارب من أجلها منذ بداية «الميركاتو الصيفي»، بضمه البرازيلي ماثيوس بيريرا «25 عاماً» قادماً من وست بروميتش الإنجليزي في صفقة هي الأكبر في تاريخ الدوري السعودي بحسب موقع «ترانسفر ماركت» المتخصص، إذ تقدر بحوالي 18 مليون يورو، بخلاف الراتب السنوي للاعب الذي يقدر بـ 3.5 مليون يورو.

وبهذا التعاقد، ارتفعت القيمة السوقية للهلال الذي يبدأ حملته «السبت» بمواجهة العائد الطائي، من 48.55 مليون يورو إلى 63.55 مليون يورو، ليكون بذلك النادي الأكثر قيمة في السعودية.

وتعاقد الهلال مع المهاجم المالي موسى ماريجا «30 عاماً» في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق بورتو البرتغالي.

وبعدما اكتفى الموسم الماضي بالمركز السادس، نشط النصر في سوق الانتقالات الصيفية بضمه لاعب الوسط المهاجم البرازيلي تاليسكا «27 عاماً» قادماً من جوانجو الصيني بمبلغ قدر بحوالي 8 ملايين يورو مع راتب سنوي قدر بقرابة 6 ملايين يورو سنوياً.

كما تعاقد مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر «29 عاماً» في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بشكتاش التركي، وبحسب تقارير صحفية تركية، يبلغ راتب الكاميروني حوالي 5 ملايين يورو سنوياً.

وعزز النصر الذي يفتتح موسمه «الجمعة» ضد ضمك، خط دفاعه بالأرجنتيني فونيس موري «30 عاماً» قادماً من فياريال الإسباني مقابل 2.5 مليون يورو، لترتفع القيمة السوقية للنادي إلى 60.45 مليون يورو.

بالنسبة للأهلي الذي اكتفى بالمركز الثامن الموسم الماضي، والذي يبدأ مشواره ضد الفيصلي الجمعة، فنشاطه في سوق الانتقالات الصيفية كان مدروساً خلافاً للصيف الماضي، إذ أتمَّ حتى الآن من إتمام خمسة تعاقدات أجنبية في مراكز كانت بحاجة إلى تعزيز.

وبدأ الأهلي تعاقداته بضم البرازيلي المدافع دانكلير «29 عاماً» قادماً من نادي سيريزو أوساكا الياباني بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليون يورو، وبعدها بعدة أيام أعلن التعاقد مع الكرواتي الدولي فيليب برادريتش «29 عاماً» قادماً من كالياري الإيطالي بعدما مثل العين السعودي على سبيل الإعارة الموسم الماضي.

وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 2 مليون يورو، فيما يبلغ راتب الكرواتي بحسب تقارير صحفية قرابة 800 ألف يورو سنوياً.

وكان المدافع الدولي البرازيلي السابق باولينيو «32 عاماً» أبرز تعاقدات الأهلي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق جوانجو الصيني، ويبلغ الراتب السنوي للنجم البرازيلي حوالي 3.5 مليون يورو.

واتجهت بوصلة الأهلي بعد ذلك للتعاقد مع الظهير الأيسر المقدوني الشمالي إزجان أليوسكي الذي انتهى عقده بليدز يونايتد الإنجليزي، ويبلغ راتب ابن الـ29 عاماً بحسب تقارير صحفية إنجليزية قرابة 1.5 مليون يورو.

واختتم الأهلي تعاقداته «حتى الآن» بضم الجناح السنغالي الحسن أنداو «24 عاماً» قادماً من الدوري التركي تحديداً من نادي كاراجومروك في صفقة تقدر بـ 3 ملايين يورو وبراتب يصل إلى 2 مليون يورو سنوياً، وبهذه التعاقدات، ترتفع القيمة السوقية للأهلي إلى 48.88 مليون يورو.

ويعتبر الاتحاد الذي حل ثالثاً الموسم الماضي، والذي يقص شريط انطلاق البطولة في ضيافة العائد إلى دوري الأضواء الفيحاء، أقل الأندية الكبيرة إبراماً للصفقات هذا الصيف.

لكن الصفقة الوحيدة التي أبرمها تعتبر من أهم وأكبر صفقات هذا الصيف، وذلك بعد تعاقده مع صانع الألعاب البرازيلي إيجور كورنادو «28 عاماً» قادماً من نادي الشارقة الإماراتي بقيمة تصل الى 10.5 مليون يورو وبراتب يصل إلى 5 ملايين يورو سنوياً، وينتظر الاتحاديون ثاني صفقاتهم، وذلك بالتعاقد المنتظر مع مهاجم صريح في قادم الأيام.

ولا يختلف وضع الاتفاق، خامس الموسم الماضي الذي يبدأ مشواره «السبت» ضد الباطن، عن الاتحاد إذ أبرم صفقة واحدة حتى الآن بضمه المهاجم السويدي روبن كوايسون «27 عاماً» في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق ماينز الألماني، ويبلغ راتب السويدي بحسب تقارير صحفية قرابة 2.5 مليون يورو.

أما الشباب الذي أنهى الموسم الماضي وصيفاً بفارق أربع نقاط عن الهلال، والذي يبدأ البطولة «الخميس» في ضيافة أبها، فيُعَدّ أقل الأندية الكبيرة إنفاقاً هذا الصيف بعدما اكتفى حتى الآن بضم البرازيلي باولينيو قادماً من يوافيتسا البرتغالي بصفقة تقدر قيمتها بمليون يورو وبراتب لا يتجاوز 600 ألف يورو سنوياً.