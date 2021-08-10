تشيلسي وفياريال.. «قمة السوبر»

بلفاست (أ ف ب)

يأمل تشيلسي الإنجليزي في أن يستهل الموسم الجديد، كما أنهى سابقه مع المزيد من النجاحات، وذلك عندما يتواجه بطل دوري أبطال أوروبا مع الفائز بالدوري الأوروبي «يوروبا ليج» فياريال الإسباني في مباراة الكأس السوبر الأوروبية التي تحتضنها بلفاست غداً «الأربعاء».

وستقام المباراة في عاصمة أيرلندا الشمالية أمام 13 ألف متفرج سيملؤون 70 بالمئة من القدرة الاستيعابية لملعب «وندسور بارك».

رفع التأثير السحري للمدرب الألماني توماس توخل عقب تسلمه مهامه الفنية في نادي «البلوز» في يناير 2021 من منسوب التوقعات في النادي الإنجليزي، للمنافسة على جميع جبهات المسابقات هذا الموسم، خصوصاً في ظل الأخبار التي تتحدث عن عودة مرتقبة للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قادماً من الإنتر الإيطالي إلى «ستامفورد بريدج» مقابل صفقة قياسية في تاريخ النادي تقدر بـ 97 مليون جنيه استرليني «135 مليون دولار».

وكان رجال المدرب توخل فازوا على مواطنهم مانشستر سيتي في مايو الماضي لرفع كأس الأبطال للمرة الثانية في تاريخ النادي بعد موسم 2011-2012، وذلك بعد 5 أشهر فقط من وصول توخل خلفاً لابن النادي ولاعب وسطه الأسطوري فرانك لامبارد المقال من منصبه على خلفية تردي نتائج الفريق الذي كان يحتل حينها المركز التاسع في الدوري الممتاز، قبل أن ينهيه بقيادة المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الرابع المؤهل للمسابقة القارية.

كما وصل تشيلسي بقيادة توخل إلى نهائي مسابقة كأس إنجلترا قبل أن الخسارة أمام ليستر سيتي صفر-1.

قال توخل «47 عاماً» قبل المباراة المنتظرة في بلفاست: «نريد أن نفوز، نريد بالطبع أن ننافس وأن نكون ناجحين».

وتابع توخل الذي أقيل من منصبه في سان جيرمان بعد الخسارة في نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدف نظيف «هذه هي طبيعة تشيلسي، وبالطبع نحن على مستوى التحدي»، وسنحاول أن ننافس من أجل كل لقب في كل مسابقة نشارك فيها، لكن اعتقد أيضاً أنها ستكون خطوة جبارة للأمام، في حال تمكنا من الحفاظ على الصفات ذاتها مع السلوك والجهد اللذين أظهرناهما في الموسم المنصرم».

وخلافاً للعديد من الأندية الأوروبية العملاقة التي عانت من تداعيات جائحة «كوفيد-19» عقب التصدعات الاقتصادية التي لحقت بالعالم، بقي تشيلسي بعيداً عن هذه الأزمة بفضل رئيسه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الذي منح القوة لناديه في وقت الشدّة.

وأنفق الملياردير الروسي في الموسم الماضي قرابة 200 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع كل من الحارس السنغالي إدوار مندي، المدافع بن تشيلويل، الدولي المغربي حكيم زياش، والمهاجمين الألمانيين كاي هافيرتس وتيمو فرنر، وقد صبت هذه التعاقدات في مصلحة النادي الذي لمس مجد دوري الأبطال.

ومن الواضح أن أبراموفيتش لم يكتفِ بهذا القدر من الإنفاق، فهو يسعى لإعادة مهاجمه السابق لوكاكو الذي ارتدى قميصه بين عامي 2011 و2014، إلى إنجلترا مقابل أربع مرات أكثر من المبلغ الذي حصل عليه جراء بيعه قبل 7 أعوام إلى مواطنه إيفرتون، وذلك بهدف الحصول على مهاجم «قاتل» داخل منطقة الجزاء.

ومن المرجح أن تحسم صفقة لوكاكو قبل أن يستهل تشيلسي منافسات «البريميرليج» على أرضه بمواجهة جاره كريستال بالاس السبت، لكن لن يتم تسجيله في اللوائح الرسمية في الوقت المناسب لمواجهة فياريال.

ومع انتظار وصول لوكاكو، ستقع مهمة الهجوم على الثنائي فرنر وهافيرتس في ثاني موسم لهما بقميص تشيلسي، على أمل أن يجدا نجاعتهما التهديفية وعكس صورة أفضل عن تلك التي أظهراها في الموسم المنصرم، لقيادة فريقهما للفوز بالكأس السوبر الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1998.

وبعد بداية خجولة، كان هافيرتس موضع ثقة ناديه الذي أنفق 71 مليون جنيه استرليني للتعاقد معه، عندما سجل له هدف الفوز في نهائي مسابقة دوري الأبطال.

كما اعتبر ابن الـ 22 عاماً واحداً من اللاعبين القلائل الذين لم تطلهم الانتقادات في صفوف المنتخب الألماني المخيب للآمال في النسخة الأخيرة من كأس أوروبا، حيث خرج من ثمن النهائي أمام إنجلترا بخسارته صفر-2.

قال هافيرتس الذي عزا عودته إلى مستواه السابق بعودة الجماهير إلى المدرجات «أعتقد انه أمامنا العديد من الأهداف في هذا الموسم. لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا ليس كافياً بالنسبة لنا، نريد أن نفوز بالمزيد وهذا هو هدفنا الأساسي هذا الموسم».

وأردف: «مع الجماهير في المدرجات حالياً، هم يمنحونك الكثير من الدعم، أشعر براحة تامة، أحب هنا، أحب المدينة والنادي، لذا كل شيء على ما يرام».

وبينما اعتاد تشيلسي على رفع الكؤوس والتتويج بالألقاب سنوياً تقريباً خلال عقدين منذ أن تسلم أبراموفيتش رئاسة النادي، يأمل نادي فياريال أن يكرر تطويق عنقه بالذهب بعدما كان فاز على مواطن تشيلسي، مانشستر يونايتد بركلات الترجيح 11-10 اثر التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في نهائي «يوروبا ليج» في مدينة جدانسك البولندية.

أضاف مدرب «الغواصات الصفراء»، أوناي إيمري لقب هذه المسابقة إلى سجله للمرة الرابعة في مسيرته بعدما سبق له أن أحرزها مع إشبيلية 3 مرات، لكن هذه النجاحات لم تقده للفوز بالكأس السوبر الأوروبية.

يؤمن مدرب أرسنال الإنجليزي وسان جيرمان السابق أن تشيلسي سيصبح "أفضل فريق في العالم» هذا الموسم، لكنه يأمل في أن يتغلب عليه في المواجهة المرتقبة، خصوصاً أنه يملك أفضلية على منافسه الذي عاد أبرز لاعبيه إلى التمارين قبل فترة وجيزة.

وضمن هذا السياق، قال إيمري: «يملك تشيلسي لاعبين إيطاليين وإنجليز دوليين لم يلتحقوا بصفوفه سوى هذا الأسبوع، أن يشاركوا كأساسيين لن يكون مشابهاً لنهائي دوري الأبطال»، في إشارة إلى انخفاض لياقتهم البدنية، وختم «نأمل في أن يخطئوا منذ البداية».