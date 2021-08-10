«كريكيت المليار» يطلب «الأولمبياد»

لندن (د ب أ)

أكد المجلس الدولي للكريكيت اعتزامه التقدم بملف لإدراج الرياضة في الأولمبياد، وشكل المجلس مجموعة عمل لتقود الملف، بهدف جعل رياضة الكريكيت رياضة أولمبية بحلول أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقال جريج باركلاي رئيس المجلس الدولي للكريكيت: رياضتنا متحدة خلف هذا الملف، ونرى الأولمبياد كجزء من مستقبل رياضة الكريكيت على المدى الطويل، لدينا أكثر من مليار مشجع عالمياً وتقريباً 90 في المئة منهم يريدون رؤية الكريكيت في الأولمبياد».

وأضاف: «نعتقد أن رياضة الكريكيت ستكون إضافة عظيمة للأولمبياد، ولكننا ندرك أن الأمر لن يكون سهلاً لضمان إدراجنا، خاصة أن هناك العديد من الرياضات العظيمة تريد أن تفعل نفس الأمر. ولكننا نشعر أنه حان الوقت لتقديم أفضل ما لدينا وأن نظهر مدى العظمة التي يمكن أن تكون عليها شراكة الكريكيت مع الأولمبياد».

وكانت مباراة كريكيت وحيدة أقيمت في الأولمبياد في 1900، حيث شارك 24 لاعباً من فرنسا وبريطانيا في تلك المباراة التجريبية.

وإذا تم إدراج رياضة الكريكيت في الأولمبياد الحديثة، على الأرجح ستكون المباراة أقصر بكثير من المعتاد مثل منافسات «توينتي 20».