«دوري أدنوك للمحترفين» ينتهي 6 مايو

معتز الشامي (دبي)

تشهد جدولة «روزنامة» الموسم الجديد الذي ينطلق بالجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، 19و20 أغسطس المقبل ضغطاً شديداً، في ظل مشاركات المنتخب الوطني، بمشوار تصفيات المرحلة الثالثة والحاسمة المؤهلة إلى «مونديال 2022»، بالإضافة إلى مشاركات أنديتنا في «نسخة 2022» من دوري أبطال آسيا، بجانب إقامة باقي مسابقات الموسم من كأس المحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ويشهد الموسم 6 توقفات للدوري، جميعها بسبب مشاركات «الأبيض»، والتي ستكون في حدود 106 أيام من التجمعات خلال تلك التوقفات، أغلبها في المعدلات المقبولة، ولن تزيد عن 16 إلى 18 يوماً بين «التوقف والعودة»، بينما سيكون التوقف الرابع هو الأكبر «34 يوماً» وذلك لمشاركة المنتخب في كأس العرب التي تقام تحت إشراف «الفيفا»، من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، وسيكون توقف دوري أدنوك للمحترفين بعد «الجولة 10»، بداية من 22 نوفمبر، إلى 25 ديسمبر، ويتخلل التوقف الطويل بسبب كأس العرب، إقامة ذهاب ربع نهائي كأس المحترفين يوم 17 ديسمبر، وأيضاً انطلاق دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة 21 و22 ديسمبر، قبل أن يعود الدوري بـ «الجولة 11» يوم 25 من الشهر نفسه، بينما يقام كأس السوبر 10 يناير المقبل.

أما باقي أدوار كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فتم جدولتها، بحيث تلعب الأندية ربع النهائي 13 و14 يناير، ونصف النهائي 14 فبراير، بينما راعت جدولة «الروزنامة» مشاركات أنديتنا في دوري أبطال آسيا، عبر السماح لها بالحصول على الوقت الكافي للتحضيرات، حيث يقام دور الـ 16 من النسخة الحالية للبطولة بين الشارقة والوحدة يوم 14 سبتمبر، بينما يقام ربع ونصف النهائي بنظام البطولة المجمعة من 16 إلى 19 أكتوبر المقبل، عقب تجمع المنتخب.

فيما تقام مراحل تصفيات المرحلة التمهيدية المؤهلة إلى «نسخة 2022 من دوري الأبطال على 3 أيام، هي 15 مارس و5 و19 أبريل المقبلين، بينما يقام دور المجموعات للبطولة نفسها بنظام البطولة المجمعة من 11 إلى 27 مايو، أي عقب انتهاء الدوري بـ «الجولة 26» يومي 5 و6 مايو المقبل.

وعلى الجانب الآخر وفيما يخص تجمعات المنتخب وتوقفات الدوري المرتبطة بها، وضع الجهاز الفني للمنتخب خطة إعداد «الأبيض» لمشوار التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى مونديال 2022، والتي تنطلق رسمياً بنظام الذهاب والإياب في سبتمبر المقبل، وتستمر حتى يونيو 2022، حيث ستكون مدة التجمعات لمشواري التصفيات وكأس العرب من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، بما يصل إلى 106 أيام من التجمع، بواقع 13 يوماً لتجمعات تصفيات آسيا المؤهلة إلى المونديال لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ويناير ومارس ومايو حتى يونيو، وأكبر تجمع للمنتخب خاص بالمشاركة في كأس العرب ولمدة 27 يوماً تقريباً، بحيث يدخل «الأبيض» تجمعه للبطولة يوم 22 نوفمبر وتستمر البطولة حتى 18 ديسمبر.

واكتفى الجهاز الفني لمنتخبنا، بمدة تجمع لن تزيد عن 6 إلى 7 أيام، قبل كل أول مباراة رسمية في كل تجمع لأشهر تصفيات المونديال، ما يعني استمرار سياسة «التجمعات القصيرة» التي ينتهجها مارفيك وجهازه المعاون.

ويدخل المنتخب تجمعه الرسمي الأول يوم 26 أغسطس المقبل وحتى 7 سبتمبر، ويلعب المنتخب يومي 2 و7 في التصفيات، ثم التجمع الثاني من 30 سبتمبر إلى 12 أكتوبر، ويلعب المنتخب يومي 7 و 12 أكتوبر في التصفيات، المعسكر الثالث من 4 إلى 16 نوفمبر، ويلعب المنتخب رسمياً يومي 11 و 16 من ذات الشهر، قبل أن يعود إلى التجمع مرة أخرى وعقب «الجولة 10» في الدوري بداية من 22 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، استعداداً لانطلاق كأس العرب، وينتظر أن يؤدي المنتخب تجربة دولية على الأقل في تلك الفترة وقبل السفر للمشاركة رسمياً في البطولة.

وسيعود «الأبيض» لدخول تجمع أيام «الفيفا» لتصفيات المونديال بين يناير وفبراير من 20 يناير إلى 1 فبراير 2022، ويلعب مباراتين 27 يناير و1 فبراير، وسيكون تجمع مارس من 17 إلى 29 مارس، ويلعب «الأبيض» مباراتين يومي 24و29 مارس، أما التجمع الأخير للمنتخب لباقي مشوار التصفيات من 30 مايو إلى 14 يونيو، وستكون فقط في حال «الملحق الآسيوي»، لصاحبي المركز الثالث في المجموعتين، عبر مباراة واحدة 2 يونيو، وفي حال التأهل إلى الملحق العالمي لمواجهة منتخب من «الكونكاكاف»، يلعب مباراة من دورين ذهاباً وإياباً 7 و14 يونيو، الفائز بمجموعهما يتأهل إلى كأس العالم.