الدوريات الأوروبية.. أهلاً بـ «المتعة الحقيقية»

مراد المصري (دبي)

72 ساعة فقط تفصلنا على عودة متعة الكرة الأوروبية الحقيقية، وتحديداً مع انطلاق الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني، بداية من يوم الجمعة المقبل، فيما سيكون الموعد مع الدوري الإيطالي في 21 أغسطس الجاري، علماً أن الدوري الفرنسي كعادته انطلق مبكراً للغاية.

ولعل الظاهرة الأبرز هذا الموسم هي بداية عودة الجماهير إلى المدرجات، بعدما تحولت الملاعب إلى أشبه بمدينة الأشباح، وتم الاكتفاء بأصوات اصطناعية عبر شاشات التلفاز وتركيب صور جرافيك لم تجعلنا أو تجعل اللاعبين يشعرون بالحماس المعتاد.

الأنظار ستكون مسلطة على عودة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي أصبح الرقم واحد على مستوى العالم، من خلال قوة المنافسة المفتوحة بين عدد كبير من الأندية على اللقب أو خلال المباريات نفسها، إلى جانب القوة المالية والتسويقية والاهتمام الكبير بهذه المسابقة التي أصبح مانشستر سيتي زعيماً شبه مطلق لها بحصده اللقب 5 مرات آخر 10 سنوات، وثلاث مرات آخر أربعة أعوام.

وستكون عودة الدوري الإسباني غريبة نوعاً ما هذه المرة، في ظل رحيل أسماء بارزة، على رأسها ليونيل ميسي أسطورة «الليجا» ونجم برشلونة، بأرقام ستبقى صامدة لعقود طويلة من الزمن، فيما رحل الإسباني سيرجيو راموس عن ريال مدريد، والذي كان قائد الرمز للفريق، ويبدو أتلتيكو مدريد أكثر قوة وجاهزية للدفاع عن اللقب الذي حققه في العام الماضي.

أما الدوري الألماني فإن بايرن ميونيخ يبحث عن منافس، بعدما أنفرد بالساحة بفوزه باللقب في آخر 9 سنوات على التوالي، بحضور «خجول» من بقية الفرق التي وقفت عاجز أمام سطوة «البافاري».