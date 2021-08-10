ديوكوفيتش يتوقف بـ «قرار عائلي»!

واشنطن (رويترز)

انسحب المصنف الأول عالمياً نوفاك ديوكوفيتش، من بطولة سينسناتي للتنس التي تقام هذا الشهر، وقال إنه بحاجة لمزيد من الوقت لاستعادة لياقته في موسم حقق خلاله ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وشارك في أولمبياد طوكيو.

وكتب ديوكوفيتش في حسابه على تويتر: «سأستغرق وقتاً أطول قليلاً للتعافي بعد رحلة مرهقة بدنياً من بطولة أستراليا المفتوحة إلى طوكيو، وللأسف هذا يعني أنني لن أكون مستعداً للمنافسة في سينسناتي هذا العام، لذا سأحول تركيزي إلى بطولة أميركا المفتوحة وقضاء المزيد من الوقت مع عائلتي».

وأحرز ديوكوفيتش، الحاصل على 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، لقبين في بطولة سينسناتي للأساتذة التي تقام على ملاعب صلبة في أوهايو.

وفاز ديوكوفيتش بثلاث بطولات كبرى هذا العام، وكان يسعى لأن يصبح أول لاعب يجمع بين الألقاب الأربعة، بالإضافة للذهبية الأولمبية في عام ميلادي واحد.

لكن هذه الخطط انهارت بعد خسارته ذهبية التنس في الألعاب الأولمبية بعد هزيمته أمام الألماني ألكسندر زفيريف في الدور قبل النهائي، ثم سقوطه أمام الإسباني بابلو كارينيو بوستا في مباراة الميدالية البرونزية، وتقام بطولة سينسناتي في الفترة من 14 إلى 22 أغسطس.