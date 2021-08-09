ديفيز وكومان يعودان إلى البايرن

برلين (د ب أ) انتظم الثنائي ألفونسو ديفيز وكينجسلي كومان في التدريبات الجماعية لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم، بعد أن تعافيا من الإصابة. وأصيب ديفيز في أربطة الكاحل خلال استعدادات كندا للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية منتصف يوليو الماضي، بينما كان كومان يتدرب بشكل فردي منذ إصاباته بكدمة في الضلع خلال المباراة الودية أمام نابولي.

ويبدأ بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الألماني «بوندسليجا» يوم الجمعة المقبل بمواجهة مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ، وستكون هذه هي المباراة الرسمية الأولى للمدرب جوليان ناجلسمان مع الفريق. في الوقت نفسه لم يشارك المدافع لوكاس هيرنانديز في التدريبات الجماعية. ويتعافى المدافع الفرنسي من إصابة في الركبة، ووفقاً لتقارير إعلامية فهو يتدرب بشكل فردي.