دورتموند يسجل خسائر مالية كبيرة!

برلين (د ب أ)

أنهى نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم العام المالي 2020-2021 بخسائر كبيرة في الإيرادات وسط جائحة فيروس كورونا.

وأفادت الأرقام الأولية للنادي، شركة مساهمة عامة، اليوم بأن الإيرادات بلغت 334.2 مليون يورو (392.8 مليون دولار)، 36 مليون يورو أقل عن العام السابق.

وبلغ صافي الخسارة المجمعة 72.8 مليون يورو، وهي أكثر من الـ44 مليون يورو، التي سجلت في العام السابق، ولكنه أقل قليلاً مما كان يخشاه النادي.

وأعلن مسؤولو دورتموند أنه في مايو كانوا يتوقعون خسائر مجمعة قيمتها 75 مليون يورو. وتمكنوا من الحد من الآثار السلبية للوباء من خلال التأهل لدوري أبطال أوروبا بنهاية موسم 2020-2021 والفوز بكأس ألمانيا.

وذكر دورتموند في بيان لسوق الأسهم: الدخل والأرباح تأثراً بشكل كبير بآثار القيود التي تم فرضها في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

ومثل الأندية الأخرى في الدوري الألماني «بوندسليجا»، لم يكن دورتموند قادراً على الترحيب بالجماهير في ملعبه بسبب جائحة فيروس كورونا، وبالتالي فقد عائد دخل التذاكر.

من خلال عمليات المباريات، لم يكن لدى دورتموند سوى 600 ألف يورو في عائدات 2020 -2021، وفي العام الماضي كان المبلغ 32.5 مليون يورو.

