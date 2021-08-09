«الشارقة الرياضي» يبحث التعاون مع مركز إعداد الأولمبيين بإسبانيا

الشارقة (الاتحاد)

أكد عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، حرص المجلس على الاستفادة من العلاقات وتبادل الخبرات مع الجهات الرياضية في دول العالم خصوصاً دولة إسبانيا، والتعرف على خطط التطوير ومناقشة الأفكار والمقترحات التي تساهم في الارتقاء بالرياضة بالإمارة الباسمة عبر التعريف بها.

جاء ذلك خلال زيارته إلى مركز إعداد الأولمبيين في إسبانيا، والتقى بخوان مارتوريل أروكا نائب مدير المجلس الأعلى للرياضة بإسبانيا للتعرف على دور المركز في تجهيز ورعاية اللاعبين الأولمبيين، والاطلاع على مرافقه وخدماته المختلفة، وما يمثله من أهمية للرياضة في إسبانيا في تخريج ممثليها وما يقدمه من تطوير رياضي كبير. وأشار عيسى هلال أن الزيارة كانت فرصة جيدة فرصة على أحد المراكز التي تمثل علامة تطوير للرياضة في إسبانيا، والذي يعمل على تجهيز الأولمبيين من كل الجوانب الرياضية بشكل مميز بحيث يؤدي دوره في تحقيق الإنجازات، كما تضمن اللقاء أيضاً التعريف بدور المجلس بالإمارة الباسمة وخطته في نشر مختلف الألعاب، مؤكداً أن الإمارة تضم أكبر عدد من الأندية الرياضية والتخصصية، وتتميز بوجود عدد من اللاعبين الموهوبين في مختلف الألعاب ويمثلون الإمارات في مختلف البطولات القارية والدولية.

واستطرد قائلاً: نتطلع دائماً في المجلس للاستفادة من مثل هذه الزيارات إلى دول متقدمة على المستوى الرياضي وتبادل الخبرات للاستفادة منها بالإمارة، خصوصاً مع توفر جميع الإمكانيات والتسهيلات والبنى التحتية، مما ساهم في حصولها على الإشادات في تنظيم مختلف البطولات الدولية، ما يفتح الباب أمام أي تعاون على جميع المستويات عالمياً للوصول للأهداف المنشودة.