رحيمي: وافقت على عرض العين لتاريخه الكبير آسيوياً وإماراتياً

معتز الشامي (دبي)

تكللت صفقة المغربي سفيان رحيمي نجم نادي الرجاء بالنجاح، بعدما وقع رسمياً للعين مساء أمس في عقد لمدة 4 سنوات، ليكمل عقد أجانب الزعيم، في خطوة يتوقع أن تضيف الكثير لقائمة الفريق خلال الموسم الذي قارب على الانطلاق، ويدخله الزعيم بطموحات كبيرة، للعودة لمنصات التتويج، والمنافسة بقوة على جميع الألقاب كما اعتادت جماهيره. و

علق رحيمي في تصريحات لوسائل إعلام مغربية عقب إتمام الاتفاق قائلاً: «مسيرتي مع الرجاء شهدت الكثير من الأفراح وجاء الوقت لمغادرة النادي، أشكر جماهير الرجاء على هذه الثقة والدعم والمحبة، انتقالي للعين جاء بعد تفكير لم يستغرق وقتاً طويلاً، فالعين فريق كبير للغاية لديه كلمته في الكرة الإماراتية والآسيوية».

وتابع: «تحدثت مع لاعبين سابقين كبار لعبوا في العين، وأقنعوني باختيار الزعيم من بين باقي العروض التي تلقيتها وأتمنى أن أكون محظوظاً مع العين في الموسم الجديد»،

ويتوقع أن يلتحق رحيمي بالعين عقب نهائي البطولة العربية بين الرجاء المغربي واتحاد جدة السعودي 21 الجاري، ما يعني عدم مشاركته مع البنفسج في الجولة الأولى للدوري التي تنطلق 19 الجاري. وعلى الجانب الآخر أكدت وسائل الإعلام المغربية أن رحيمي فضل عرض العين على الأهلي المصري، رغم أن عرض الأخير كان أعلى مادياً، كما فضله أيضاً على فريقين من الدوري السعودي.

ولعب سفيان رحيمي صاحب الـ 25 عاماً، 26 مباراة مع الرجاء في الموسم الماضي بمختلف المسابقات، وسجل 10 أهداف وصنع 8 آخرين، ويجيد اللعب في كافة المراكز الهجومية. من جهة ثانية، عادت بعثة البنفسج لدبي، قادمة من إسبانيا برئاسة سالم الجنيبي، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، بعد انتهاء فترة المعسكر الخارجي الذي كان مقرراً خلال الفترة من الثاني عشر من شهر يوليو الماضي وحتى الثامن من شهر أغسطس الجاري،

وخاض العين خلاله ست مواجهات ودية، استهلها بملاقاة فريق جامعة مرسية، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، قبل أن يواجه ليفانتي الإسباني في تقسيمة مشتركة مدتها ساعة واحدة، حسمها الفريق الإسباني لصالحه أيضاً بهدف نظيف، وشهدت المرحلة الثانية أربع مباريات ودية، فاز فيها العين على ريال مورسيا بهدف الأرجنتيني جوانكا، قبل أن يكسب فريق الرائد السعودي بنفس النتيجة، وحمل الهدف توقيع البرازيلي المقيم رفائيل بيريرا، كما فاز العين على أتلتيكو بولبيلينو ويونيون الإسباني بنتيجة 3-2، سجل ثلاثية «الزعيم» لابا كودجو وياسين مرياح وجوانكا، واختتم مبارياته بالفوز على ديبورتيفو ألزيرا الإسباني بهدف دون رد سجله جمال معروف.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب نادي النصر الحصص التدريبية المغلقة للفريق خلال فترة المعسكر بدبي، كما سيخوض العين مباراة ودية مع النصر ودياً الجمعة المقبل، وفقاً للإجراءات الاحترازية وبرتوكول المباريات المعتمد بالدولة