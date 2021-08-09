أجويرو يغيب عن برشلونة شهرين

برشلونة (أ ف ب)

أصيب مهاجم برشلونة الجديد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بتمزق في ربلة الساق، وسيغيب عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل بحسب الصحف الإسبانية الصادرة اليوم.

وتعرض أجويرو المنتقل بصفقة حرة من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الإصابة خلال حصة تدريبية لفريقه الأحد، وخضع لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي صباح اليوم، أكدت وجود تمزق في ساقه.

وأشارت صحيفة «آس» أن المهاجم الأرجنتيني يعاني من تمزق في ربلة الساق وسيبتعد عن الملاعب حوالي 8 أسابيع، ما يعني بأنه لن يعود إلى الملاعب في أفضل الأحوال إلا في أكتوبر المقبل.

أما صحيفة «ماركا»، فاعتبرت أن الإصابة قد تبعده من شهرين إلى ثلاثة. وأشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن أجويرو يتنقل بواسطة عكازين، لأنه لا يستطيع وضع رجله على الأرض.

وتعرض أجويرو لإصابات متكررة الموسم الفائت في صفوف مانشستر سيتي، وخاض حفنة من المباريات في مختلف المسابقات.