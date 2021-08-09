مونستر يدرس الطعن على فوز فولفسبورج «المخالف»!

دوسلدورف (د ب أ)

ما زال فريق بروسين مونستر، المنافس بالدرجة الرابعة، لم يحدد بعد ما إذا كان سيطعن في فوز فولفسبورج 3-1، في الدور الأول ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، من عدمه، بعدما استخدم منافسه 6 تبديلات.

وقال متحدث رسمي باسم النادي اليوم، إنه من خلال طلب توضيح الأمر، أن المحادثات لم تبدأ بعد، وأن الأمر سيتعين مناقشته مع عدة لجان.

واحتاج فولفسبورج للوقت الإضافي للفوز على مونستر، واستخدم المدرب مارك فان بوميل 6 تبديلات، علماً بأنه مسموح بإجراء 5 تبديلات فقط، ويبدو أنه أساء فهم قواعد التبديلات الإضافية.

ويبدو أن الحكام لم يلاحظوا هذا أيضاً، ولكن يمكن أن يواجه فريق فولفسبورج الاستبعاد من البطولة.