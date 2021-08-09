أبطال الإمارات يحرزون 26 ميدالية في «فيزيك دبا»

دبي (الاتحاد)

توج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ونائبه علي بن حيدر الفائزين في النسخة الثالثة لبطولة دبا لبناء الأجسام والفيزيك التي أقيمت في فندق الميدان دبي، وأحرزت الإمارات 26 ميدالية بواقع 8 ذهبيات و10 فضيات و8 برونزيات، بينما أحرزت باقي الميداليات بألوانها الثلاث كل من العراق والهند وسوريا وإيران والبرازيل والكويت ونيجيريا واليمن والمغرب.

وأسفرت نتائج الفائزين بلقب وكأس بطل الأبطال عن فوز ماجد علي نجاد من الإمارات بالمركز الأول للفيزيك تلاه علي النقبي من الإمارات ثانياً وسعيد أحمد من اليمن ثالثاً، وفي بطل أبطال بناء الأجسام حل أولاً عباس سلاري من إيران وجاء دافيد باديبا من نيجيريا ثانياً وعبدالعزيز قحطان الشحي من الإمارات ثالثاً، وفي فئة بطل الأبطال في الكلاسيك فيزيك فاز فؤاد إياد من العراق بالمركز الأول تلاه إبراهيم راشد من الإمارات ثانياً وحل ثالثاً راشد براك من الكويت.

كما توج رئيس اللجنة المنظمة للبطولة سالم خميس الصريدي الفائزين الذين تقلدوا منصات التتويج، ومنهم عمار عمر من سوريا في الفيزيك للشباب وعبد الحكيم محمد من سريلانكا في ماسكولار فيزيك أكثر من 175 سنتمتراً والهندي علي صالح لأقل من 175 سنتمتراً واليمني سعيد أحمد في الفيزيك 170 سنتمتراً، والإماراتي محمد خليفة في الكلاسيك بناء الأجسام 175 سنتمتراً والكويتي راشد براك في الفيزيك 174 سنتمتراً والإماراتي إبراهيم راشد في أكثر من 178 سنتمتراً في الكلاسيك فيزيك وأبطال آخرون.

وأشاد الشيخ عبد الله الشرقي بالجهود التنظيمية المميزة التي كشفت عنها البطولة والإجراءات الاحترازية الدقيقة، إضافة إلى الجانب التحكيمي الدقيق الذي أشرف عليه الحكم الدولي الإسباني خوسيه ماريا ونائب رئيس الاتحاد الجورجي لبناء الأجسام اثينا بولوبوفا والحكم العُماني عمار الحوسني. وقال: نبارك للفائزين وللجنة المنظمة للمكاسب التي خرجت بها البطولة، وندعو للاستفادة من هذه المكاسب وبما يخدم ممارسة اللعبة كأسلوب حياة مثالي.